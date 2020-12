Experto sostiene que están conectados Antofagasta: advierte que los últimos sismos podrían anticipar un terremoto

Cuando el reloj marcaba las 22:55 horas de este lunes 30 de noviembre un fuerte sismo se sintió en la región de Antofagasta a 85 kilómetros al Sureste de Socaire con una intensidad de 6.3 en la Escala de Mercalli. Dos días después la tierra se volvió a mover en la región con un sismo de 5.2 a 45 kilómetros al Oeste de Minera Escondida.

A diferencia de otros movimiento sísmicos, estos tiene una gran diferencia, están conectados y podrían anteceder a uno de mucho mayor tamaño en un corto plazo, según explica a Timeline.cl el Director del Centro de Mitigación y catástrofes naturales de la Universidad de Antofagasta (UA), el geógrafo-hidrólogo Jorge Van Den Bosh.

«(Estos sismos) están todos en una misma área. Hay que imaginarse un manto bajo la tierra que se está moviendo, hablamos de una franja gigante que puede tener 50 o 100 kilómetros de largo por unos 80 kms de ancho, que obviamente se fractura (tras un sismo) en un sector como Socaire y luego en Escondida, que es el extremo sur. Si entremedio empiezan a haber sismos, entonces se puede dibujar que algo está pasando debajo», indica Van Den Bosh quien es una voz autorizada en estas materias y que no oculta su preocupación por este ciclo de sísmico relativamente alto el cual no se observaba desde hace al menos 30 años en esa área.

«Cuando empiezan a ocurrir sismos de tamaño 5.0 hacia arriba y empieza a tomar alguna forma, línea o estructura, nosotros empezamos a preocuparnos porque normalmente lo que viene detrás es un sismo de tamaño mayor, pues estos siempre están precedidos de sismos de tamaño no pequeño, sino de intermedio hacia arriba, estamos hablando de 5,3, 6,0 y luego uno más grande. Hay que recordar que entre un 6.0 (de intensidad) y un 7.0, el tamaño 6.0 cabe 31,6 veces en el 7.0. Es decir, hay que juntar 31,6 sismos de tamaño 6.0 para generar la energía de un 7.0. Y de un 6.0 a un 8.0 son un poco menos de 900 veces. Entonces un tamaño sobre 5.0 lo que hemos visto es que son premonitores», agrega el experto.

El «silencio» de Socaire

Van Den Bosh asegura que la situación se pondría más compleja si durante los próximos días sigue escalando esta sismicidad sobre el área cercana a Minera Escondida o Socaire, pues «estaríamos en una etapa de preocupación porque en un futuro cercano, pueden ser meses, lo que viene detrás es lo más probable un sismo de tamaño mayor. Esto es un pronóstico, no una predicción. Las predicciones son algo totalmente distinto pues estas uno tiene que señalar la magnitud, día y lugar. Pero en este caso se trata de una observación que genera un pronóstico», aclara el experto.

En caso que aquello se cumpla durante los próximos días, la preocupación se trasladaría a Socaire, localidad ubicada al interior de la región de Antofagasta que el año 1950 enfrentó un terremoto de magnitud 8.0. Si bien, desde hace años se viene esperando un terremoto en esa zona, es recién ahora que hay luces sobre que este escenario podría estar más cerca de lo pensado.

«Desde esa época hasta el día de hoy han pasado 70 años y obviamente se ha generado una zona de silencio sísmico que debiera llenarse. Hay una máxima de sismología que plantea que es más fácil saber dónde va a temblar que cuando va a temblar. En el área de Socaire hubo un terremoto el año 1950 de magnitud 8.0 y lo que uno espera es que ese vacío sísmico se llene a partir de los 30 años, pero ya han pasado 70. Entonces, hoy es casi una preocupación nuestra el saber que en el área cuando tiembla fuerte estamos pensando que ese epicentro podría reactivarse como lo hizo en 1950. Estamos en etapa de observación muy estricta de todo el área cordillerana pues un 6,3 cercana al área puede ser parte de algo más grande», indica el Director del Centro de Mitigación y catástrofes naturales de la Universidad de Antofagasta (UA).

¿Qué tan fuerte sería este terremoto?

El epicentro que estamos esperando que se llene como vacío sísmico está a unos 110 kilómetros de profundidad cercano a la zona de Socaire, bajo la cordillera. Si uno traza una línea entre ese punto que está ahí abajo y la ciudad de Antofagasta se encontrará que hay una distancia de 350 kilómetros para que llegue la onda. Entonces, obviamente que no está cerca, es un epicentro lejano. Pero tiene dos dificultades o cosas que hay que aprender.

¿Cuáles?

Lo primero es que el sismo en general no nos hará daño (estructural) pues estará atenuado por la distancia. Es casi imposible que un sismo de tamaño 8.0 nos destruya las casas en la ciudad de Antofagasta. No lo hizo la primera vez (año 1950) y no lo hará la segunda. Pero lo importante es que nos asustará mucho pues como está a 350 kilómetros, será grande y profundo, estos se sienten distintos a los sismos superficiales.

¿Cómo se sentiría en puntos alejados al epicentro como la capital regional?

Lo primero que vamos a sentir son 35 segundos que estará temblando fuerte de forma permanente, que es la Onda P (…) Luego llegará un sacudón ondulatorio que estará aproximadamente entre 30 a 40 segundos más, pero ahora temblando de forma ondulada, no para botar las casas, pero sacudirá fuertemente nuestros edificios, estaremos como arriba de una ola. Eso produce un susto enorme, ahí ya será pánico. Pero la población tiene que estar tranquilo que eso no bota las casas, las ondula, pero no las bota.