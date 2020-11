“Será un campeonato muy duro”, aseguró Martin Pérez Guedes

A horas del debut de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, uno de los jugadores más experimentados del plantel Martin Pérez Guedes entregó su sensación en este regreso.

Con un grupo totalmente distinto, el “Lobo” está ante una chance inmejorable de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Nos toca arrancar con dos partidos duros en condición de visitante, pero vamos a ir tranquilos y trabajándolo de a poco, siempre pensando en la necesidad que tenemos de pelear por el ascenso y manejando las ganas de que esto empiece con perfil bajo y humildad”, lanzó el volante de Gimnasia.

“En definitiva es lo que venimos haciendo a lo largo de esta pretemporada. Queremos dejar bien parado a Gimnasia y por eso todos nos sumamos con esa intención del proyecto que tiene el club, aprovechando este mini torneo que nos da la posibilidad a todos de pelear por algo, a pesar de que tenemos siete partidos por delante en donde puede pasar cualquier cosa, estamos trabajando para eso y creo que será un campeonato muy duro”, destacó Martin Pérez Guedes.

“A Sialle yo lo conocía cuando estuve en Mitre de Santiago del Estero en el año 2017, él fue quien me llamó para éste nuevo proyecto que tiene Gimnasia, yo venía de jugar en la Liga de la India, me gustó la oportunidad además de que me hablaron muy bien del club algunos ex compañeros que han pasado por acá así que no lo dude y ahora estoy muy cómodo”, reveló uno de los quince refuerzos que llegó a Gimnasia.

Además, contó “Me encontré con un club totalmente bueno, hasta las instalaciones, la ciudad es también muy bonita para estar con la familia, así que me siento tranquilo para poder trabajar duro y concretar los objetivos que tenemos tanto en lo personal como en lo grupal que fue precisamente para lo que nos llamaron. Estoy muy contento.”

Sobre el parate y estos casi nueve meses sin competencia, oficial, dijo “El profe nos preparó para jugar los 90 minutos, más allá de que en estos tiempos de pretemporada y de partidos amistosos pasan algunas lesiones musculares y obviamente eso te hacer tomar algunas medidas, como por ejemplo el último amistoso con San Martín de Tucumán que me tocó salir, pero más que nada es porque estamos a solamente días de jugar. Yo venía de una contractura y creo que por ahí tampoco vale arriesgarse tanto estando a tan poco tiempo de arrancar el torneo.

“En cuanto a lo futbolístico sé que “Cacho” ve en mí la responsabilidad de tener que manejar al equipo y ser el encargado de distribuir juego, él te da mucha confianza de poder equivocarte y seguir jugando y también la libertad para hacerlo”, sostuvo el mediocampista.

Para finalizar, señaló “Soy un jugador que me gusta estar en contacto con la pelota y hoy por hoy que el profe me está utilizando por el medio campo en la zona de adentro jugando como volante central, me siento muy cómodo porque también me gusta hacer jugar al equipo así que trataré de aportar al grupo en todo lo que se pueda. Tenemos un buen grupo y eso es lo importante para poder lograr objetivos”.