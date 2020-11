19 escuelas terminarán el año con clases presenciales

Solo un establecimiento educacional municipalizado en toda la región decidió volver a clases de forma presencial para lo que resta de año, hablamos del Liceo de la comuna de María Elena, el cual se sumó a otros 18 que seguirán el mismo camino según confirmó a Timeline el Seremi de Educación Hugo Keith. Eso sí, la decisión de este municipio es resistida por sus pares, de ahí que el resto de los que decidió dar este paso son particulares o subvencionados.

«Los municipales igual lo pueden hacer (volver presencialmente), pues los cuartos medios no tienen porqué volver los 45 alumnos de un viaje, pueden perfectamente volver de 10 alumnos por sala y solo los cuartos medios para reforzar contenido y preparación de la Prueba de Preparación de Transición. También está la parte socio-emocional que es un aspecto muy importante en esta vuelta a clases», agrega la autoridad.

Uno de los que volvió a clases en aula fue el Antofagasta International School (AIS), recinto visitado por Keith. Ahí, indicó, se respetan los protocolos impuestos por la autoridad sanitaria, requisito obligatorio para los sostenedores que deseen implementar las clases presenciales en tiempos de Covid. «No hay forma de comparar una clase presencial con una online vía plataforma. De hecho, el establecimiento que visitamos (AIS) tenía a la mitad de sus alumnos en la sala de clases mientras la profesora estaba transmitiendo vía Zoom de forma sincrónica a los alumnos que estaban en sus casas», indicó el Seremi.

La autoridad reconoce que no existe tal cosa como el riesgo cero pero advierte que hay otras conductas mucho más preocupantes por parte de la comunidad como para ver en el regreso presencial un riesgo inminente de contagio de coronavirus. Esto, teniendo en cuenta que en Fase 3 dicha autorización depende exclusivamente de la autoridad sanitaria, mientras que en Fase 4 ya pasa a ser resorte directo del Ministerio de Educación.

«Me ha tocado, por funciones propias del cargo, ir a fiscalizar tanto en Mall, centro y otros centros comerciales y efectivamente uno no entiende que los padres vayan al supermercado con sus hijos y no tengan algunos intenciones de ir a clases presenciales sabiendo lo importante que es. Estoy absolutamente convencido que es mucho más seguro estar en un establecimiento educacional de forma presencial -respetando los protocolos- que estar en cualquier otro lugar de afluencia masiva como supermercados (…) Aquí lo que importa es que se vuelva a clases, no importa si es una semana o si es uno o treinta alumnos», recalca Keith.

En total debiesen volver 19 establecimientos pero la cifra va subiendo. Todos los días vamos recibiendo una a dos solicitudes, por lo que estimo -a falta de un mes del término del año lectivo- que al menos entre 5 y 10 establecimientos de los que ya tenemos se reincorporen a clases presenciales (…) considerando desde educación parvularia hasta educación media. Solo un establecimiento pidió volver con todos los alumnos de su educación media, es de Calama y ya está funcionando. Ahora, si tienen 400 alumnos esto no implica que vuelvan los 400 a clases, obviamente el protocolo señala cantidad de alumnos por sala, jornadas y recreos diferidos.