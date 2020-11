Antofagasta: Autoridades llaman al autocuidado tras inicio de la Fase 3

Este lunes se vivió un momento muy esperado por los dueños de locales del rubro gastronómicos pues con el inicio de la Fase 3 en las comunas de Antofagasta y Mejillones vino consigo la posibilidad de volver a abrir sus puertas con un 25% de aforo en su interior. Respiro para una de los sectores más golpeados producto de las fases anteriores del Plan Paso a Paso que les impedían levantar la cortina.

Uno de los que volvió a atender público en su interior fue el pub restorán “Maldita barra” –ubicado en avenida Croacia- donde la autoridad sanitaria junto al seremi de Economía Ronnie Navarrete, revisaron la implementación de los protocolos Covid-19 para este tipo de instalaciones.

“Antofagasta y Mejillones ingresaron al Paso 3 y eso significa que estos locales pueden comenzar a atender a su clientela en sus instalaciones, ya sea en espacios abiertos como terrazas –cuidando un distanciamiento de 2 metros entre mesas; o en dependencias cerradas, en este caso, solo con un 25% de su aforo normal”, explicó la Seremi de Salud Rossana Díaz.

Misma autoridad que en el balance diario de este lunes recordó que existen 15 personas conectadas a ventilación artificial producto del coronavirus de ahí que fue enfática en indicar que «la pandemia no ha pasado».

Habilitar calles para restaurantes

El Seremi de Economía Ronnie Navarrete, sostuvo por su parte que en paralelo se está viendo otra opción para potenciar más el sector. «Estamos trabajando en una mesa que busca habilitar espacios públicos como veredas y calles para potenciar la reactivación de este rubro, es un trabajo que estamos impulsando junto al municipio y que busca ampliar sus aforos para un mejorar su desempeño”, aseguró.

Idea que en el municipio ven con buenos ojos pues según el alcalde suplente Ignacio Pozo, para concretar esta posibilidad, los interesados deben ingresar una carta en oficina de partes indicando el número de mesas y sillas que sacarán y que espacio público usarán. «Nosotros de inmediato, revisando caso a caso, realizamos el decreto alcaldicio con la autorización. Les recuerdo que junto al Concejo Municipal ya se ha dado la ordenanza para que no haya ningún cobro en tiempo de pandemia para los emprendedores de este rubro con este tipo de uso del espacio público”, indicó.

«No podemos bajar los brazos»

Pozo también recordó el rol que está jugando la atención primaria de salud en la detección de casos mediante el examen de PCR por lo que indicó que «hemos llegado a la fase tres finalmente como comuna, pero nosotros como área de Salud Primaria de Corporación no nos podemos detener, ni confiar; es por eso que continuaremos con exámenes PCR tanto en este punto ubicado en el Paseo Prat con San Martín de 9.00 a 14.00 horas y otro que tenemos instalado en la explanada del Hospital Regional y que funcionará de 9.00 a 16.00 horas (…) No podemos bajar los brazos”.

Wilfredo Montoya, director de Salud de CMDS, indicó que “el llamado a la comunidad es mantener estas medidas, especialmente para no aumentar contagios y no retroceder de esta categoría que nos costó bastante poder avanzar como comuna. A pesar de que ha disminuido el número de casos, se han presentado un número constante y permanente de nuevos contagios diarios que nos preocupa y también debemos evitar posibles rebrotes, no queremos que las personas relajen las medidas de protección”.

En cuanto al funcionamiento de la Salud Primaria, Montoya recalcó que, “nosotros en esta fase vamos a mantener la atención en nuestros Cesfam por bloque de horario, se adicionarán algunas prestaciones como controles de crónicos, evaluados caso a caso y en lo particular en el tema dental ya se aperturaron ciertas prestaciones que se permiten durante esta etapa. En cuanto a los exámenes PCR de testeo activo, las personas pueden concurrir sin presentar sintomatología y acceden gratuitamente sólo presentando su carnet de identidad”, puntualizó el director de Salud.