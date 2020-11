Coronavirus: 41 casos nuevos y dos fallecidos en la Región de Antofagasta

De los 41 casos nuevos, 23 son sintomáticas y 18 asintomáticas sumando un total de 253 casos activos en la región. Respecto a recuperados, se informó de un total 44 personas que ya no poseen el virus.

A nivel comunal, el desglose se manifestó en sólo cuatro comunas de la región: Antofagasta con 33 casos, Calama con tres casos, Tocopilla con un caso y Mejillones registró cuatro casos nuevos. En tanto, las comunas de Sierra Gorda, Taltal, Ollague, San Pedro de Atacama y María Elena no registraron nuevos casos por Covid-19.

En cuanto a fallecidos se registraron dos personas que corresponden a la comuna de Antofagasta, dando un total de 542 personas fallecidas en la región por Covid-19.

Además, se informó la realización de 3544 exámenes PCR resultando con una positividad del 1,2%.

Respecto del brote que hubo en el Mercado de Antofagasta durante esta semana, Rosanna Díaz explicó que “a la fecha tenemos 14 locales que se han tenido que cerrar por tener personas positivas, el total de casos fueron 15 pero realizamos 184 PCR al total de personas del mercado y el resto dio negativo. Por ahora tenemos sólo 14 locales cerrados, con las personas hechas su trazabilidad y además las personas realizando aislamiento”, comentó la seremi de Salud.

Acerca de que Antofagasta aún no avance a la Fase 3 del plan Paso a Paso, Díaz argumentó que “creo que el brote en el mercado no es el causante de que no podamos avanzar. Antofagasta se sigue quedando con el 77% de los casos (nivel regional) y si ustedes pasaron el fin de semana que estábamos en cuarentena por el borde costero, las personas están arriesgando y no están cumpliendo con las normas del Ministerio de Salud. Se hicieron 30 sumarios a personas en la playa, una vez que nos retirábamos se volvía a llenar de más personas. Fue difícil de manejarlo porque la gente no se quedó en sus casas este fin de semana que había cuarentena”, cerró Díaz.

De momento, las comunas de Antofagasta y Mejillones permanecen en fase 2 de Transición del plan Paso a Paso que impulsa el Gobierno.