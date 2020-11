A través de la Región de Antofagasta se exportaron casi 14 mil millones de dólares en cobre y litio

Una participación del 30,9% en las exportaciones y 8,9% en las importaciones totales del país registró la Región de Antofagasta entre enero y septiembre del 2020, de acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

Pese al contexto de pandemia bajo el cual se ha desarrollado el comercio exterior durante los últimos meses, el trabajo que desarrollan los equipos de fiscalizadores de la Aduana Regional de Antofagasta y de la Administración de Aduanas de Tocopilla se ha visto reflejado en los importantes montos tranzados.

Entre enero y septiembre las exportaciones totalizaron US$ 15.513 millones, con una baja del 4,8% en comparación al mismo período del año pasado, mientras que las importaciones sumaron US$ 3.601 millones y una disminución del 3,6%.

En relación a las áreas productivas, sin duda la minería es la más relevante, alcanzado en conjunto US$ 14.318,7 millones en envíos al exterior, con una variación negativa del 4,7%.

Al desglosarlo, las exportaciones de cobre entre enero y septiembre fueron de US$ 7.303,5 millones, mostrando una muy leve baja de sólo 0,2% al compararlo con el 2019. Esto está seguido de los minerales de cobre y sus concretados, que generaron ventas por US$ 6.079,9 millones y una variación del -9,9%. En tercer lugar aparece el litio, con envíos por US$ 508,5 millones y una disminución del 25% en comparación al año pasado.

Las importaciones más relevantes realizadas en la Región de Antofagasta son las correspondientes al petróleo diésel, con compras por US$ 486,4 millones y una baja del 25%, seguido por la hulla con US$ 255 millones y un alza del 2,2%.

A continuación, están los vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con compras que alcanzaron los US$ 218,3 millones, registrando un marcado incremento del 60,5% respecto al período de enero a septiembre del 2019. También destacó la importación de neumáticos con transacciones por US$ 197,2 millones y una baja del 4,3%.

El Director Regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero Papasideris, destacó que “este año 2020, ha sido desafiante en todo sentido para el comercio exterior en el país y el mundo. Sin embargo, nuestros funcionarios han trabajado con un fuerte compromiso durante todos estos meses, especialmente desde fines de marzo, conscientes del protagonismo que tiene la región para la economía de todo el país. Hemos logrado adaptarnos a los cambios, y las cifras así lo ratifican, porque hemos logrado mantener operativo el comercio exterior”.