Miles de personas en los cementerios en el Día de los Fieles Difuntos

Durante la mañana de este lunes se pudo observar en los distintos cementerios de la ciudad largas filas, con mucho movimiento de personas y en algunos casos no respetando el distanciamiento social, produciendo un gran riesgo de contagios.

Se informó que para el ingreso tienen prioridad los deudos directos de los difuntos y solo podrán ingresar dos personas por un período máximo de 20 minutos. Muchos se quejaron que la gente no respeta los 20 minutos de permanencia. Los deudos directos son los cónyuges, concubinos, hijos, padres y hermanos, y la ocupación de los cementerios no podrá superar la de una persona por cada dos metros cuadrados, lo cual tampoco se estaría respetando

Está prohibido el ingreso con bebida, mascotas y música, y tampoco pueden ingresar con agua para rellenar los recipientes que llevan las flores, y para ello se da arena en la entrada, buscando así evitar la propagación del mosquito trasmisor del dengue.