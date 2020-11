Los empresarios y un futuro incierto para el transporte público de Tucumán

Luego de que Tucumán afrontará 20 días sin colectivos, el transporte público de la provincia atraviesa un presente y futuro incierto, luego de que el Gobierno Nacional anunciara que no abonará los subsidios de septiembre y octubre para el sector, lo que traería nuevas medidas de fuerza de los trabajadores que mes a mes tienen dificultades para cobrar sus haberes.

"El impacto es lo que estamos sufriendo. No encontramos respuesta alguna. Estamos en una pandemia en donde los pesos para el Estado no alcanzan para cubrir todas las expectativas”, explicó el vicepresidente de Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, que señaló que la decisión del NAción empeorará la situación en la provincia. ¿Si hay menos dinero porque no lo repartimos equitativamente?", se preguntó el empresario en LV12.

En relación a nuevos paros por parte de los trabajadores, Berreta aseguró que “no nos sirven a nadie y van retrasar más los tiempos de cobro". Y agregó que “si se registran medidas de fuerza, eso llevará a que muchas empresas no puedan prestar el servicio y estarían en peligro las fuentes de trabajo en el sector”. Además, el integrante de AETAT contó que en este último tramo hallaron buena predisposición del gremio, siempre con la condición que desde AETAT gestionen una solución a la problemática.

"El transporte es una responsabilidad de los Estados. El volumen y los ingresos son regulados por el Estado. Antes de la pandemia veníamos de dos años de crisis", remarcó Berreta que detalló que esto se suma a que venían recibiendo subsidios a valores promedio de 2018 subsidios, que las empresas no accedieron a ningún plan del Gobierno nacional para garantizar el servicio, y ahora la quita de dos subsidios (representan 235 millones de pesos menos).