Jair Bolsonaro reiteró su oposición

Al menos siete de los once miembros del Tribunal Supremo de Brasil estarían de acuerdo en imponer a la población la vacuna del nuevo coronavirus, mientras que el presidente del país, Jair Bolsonaro, insiste en que los jueces no disponen de autoridad para ello.

“No es una cuestión de justicia, es una cuestión de salud. Un juez no puede decidir si debes ponerte o no una vacuna”, dijo este lunes Bolsonaro después de que el presidente del Supremo, Luiz Fux, asegurara que era “necesaria” una “judicialización” del proceso de vacunación.

Según cuenta la prensa brasileña, más de la mayoría de los magistrados del Supremo estarían a favor de esa judicialización a la que ha hecho referencia Fux pues el derecho colectivo a la salud pública “está por delante” de las libertades individuales.

A diferencia de cuando Bolsonaro ha estado promoviendo durante la pandemia el uso de la cloroquina, un fármaco utilizado para combatir la malaria, pese a no existir estudios acerca de su efectividad contra el coronavirus, el presidente brasileño se muestra mucho más reacio a promover el uso de la vacuna.

“Mi ministro de Salud ya ha dicho claramente que esta vacuna no será obligatoria, punto”, dijo Bolsonaro hace una semana ante un grupo de seguidores a las puertas del Palacio de Alvorada, haciendo referencia a las palabras del titular de la cartera, el general Eduardo Pazuello.

Sin embargo, las leyes brasileñas, entre ellas la Constitución, ya contemplan imponer de manera obligatoria el uso de las vacunas en algunos casos como manera preventiva en situaciones de “emergencia de salud pública”.

Las palabras de Bolsonaro no han pasado desapercibidas por las autoridades de San Pablo, con quienes mantiene una pugna en relación al desarrollo de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac en territorio brasileño.