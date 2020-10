Afirman que Evo Morales regresará a Bolivia al día siguiente de la asunción de Arce

"Ingresará a territorio boliviano -probablemente por Villazón-Potosí-; y, tras un viaje por tierra que atravesaría pueblos de Potosí, Oruro y Cochabamba, estaría llegando el 11 de noviembre a Cochabamba", dijo Rodríguez, del Movimiento al Socialismo (MAS) a la cadena Telesur. Evo ingresaría así exactamente por el mismo lugar, su bastión de la zona del Chapare donde creció como sindicalista cocalero, del que partió a México el año pasado tras su renuncia.

Rodríguez aseguró que ese día "miles de bolivianos se concentrarán en el Chapare para recibir a nuestro líder histórico".

Hasta ahora, el expresidente no había precisado cuándo se produciría su retorno a Bolivia y dijo que el tema era un asunto que los estaban manejando las organizaciones sociales.

Evo salió del país en noviembre pasado, luego de renunciar a la presidencia asediado por una gran movilización ciudadana que denunciaba un fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre.

Su viaje inicial fue con rumbo a México , pero después pidió refugio en la Argentina donde permanece hasta ahora.

Arce, un economista de izquierda, dejó en claro que no estará a la sombra de Evo, y que el exmandatario no ocupará ningún cargo en su gobierno. Sin embargo, agregó que Evo puede volver al país cuando quiera; no obstante, en Bolivia enfrenta varias demandas legales.