Un juez boliviano suspende la orden de detención contra Evo Morales

El expresidente Evo Morales podrá retornar sin problemas a Bolivia desde su exilio argentino. El regreso está anunciado para el 11 de noviembre y solo restaba saber si el expresidente sería detenido apenas pisase suelo boliviano. Un juez le ha abierto ahora el camino, al suspender la orden de detención que enfrentaba.

Morales enfrenta 30 procesos judiciales por delitos de los más variados, según el balance que hizo el propio exmandatario. El más avanzado es el que le planteó el ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo por “sedición y terrorismo” a raíz de un audio en el que Morales, que acababa de ser derrocado, supuestamente habla por teléfono con un dirigente campesino y le instruye “cercar las ciudades” para impedir la llegada de alimentos. Las autoridades afirmaron que este audio se grabó en noviembre de 2019, cuando los seguidores de Morales protestaban contra el Gobierno interino de Jeanine Áñez. Morales sostuvo siempre que no se trataba de su voz.

El juez que ve este caso emitió una orden de aprehensión después de que Morales no se presentara a declarar. En ese momento estaba exiliado en Argentina. Ahora la defensa del expresidente ha logrado convencer al juez de que su ausencia se debió a que no había sido correctamente citado. Con ello, ha concluido este juez, se vulneraron los derechos de defensa del expresidente (que no recibe un trato especial porque los hechos de los que se le acusa ocurrieron después de que dejara su investidura). Esta resolución no detiene la investigación como tal, pero establece que Morales puede defenderse en libertad.

A principios de septiembre, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch exigió que el Gabinete de Áñez levantara los cargos por terrorismo contra Morales, ya que, a su juicio, eran “desproporcionados” y no existían indicios en su contra como para sostener una acusación de este tipo, con condenas de hasta 20 años de cárcel.

Esta es la segunda buena noticia judicial que reciben los altos cargos del Gobierno de Morales (2006-2019), que se consideran perseguidos por el Ejecutivo actual. Otro juez anuló la orden de aprehensión que tenía el exministro de Justicia Héctor Arce, en otra investigación. Arce vive como refugiado en la residencia del embajador de México en La Paz.

En teoría, el fallo del juez le permite salir libremente de esta casa emplazada en el barrio más elegante de La Paz, donde está recluido desde la crisis política del año pasado. Así lo reconoció el ministro Murillo, el cual hizo de la permanencia en la residencia de Héctor Arce y otros seis jerarcas del anterior Gobierno uno de sus principales objetivos de gestión. “Esa es la justicia que tenemos en nuestro país. Qué se puede hacer”, se lamentó Murillo después de enterarse de la noticia. Prometió que respetaría las decisiones del Poder Judicial, “aunque esté manejado por gente corrupta y torcida”, porque “no perseguimos como lo hizo el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)”.

Este lunes se han reportado movimientos de policías en los alrededor de la residencia mexicana, en la cual también se encuentra el antiguo “hombre fuerte” de Morales, el excapitán del Ejército Juan Ramón Quintana. La diplomacia mexicana se ha quejado en el pasado del “acoso” que ha debido sufrir su representación en La Paz. “Podrá salir Héctor Arce, pero si cualquiera de los otros, por ejemplo Quintana, intenta hacerlo, lo vamos a meter preso”, advirtió Murillo. “Ahora, si el juez lo deja libre y dice que es un angelito, qué se puede hacer”, se resignó.

Todo esto ocurre días después de las elecciones bolivianas, que dieron una contundente victoria al candidato del MAS, Luis Arce. Este ha prometido adoptar una posición neutral frente a la justicia y dejar que sus compañeros se defiendan “sin presiones”. También ha anticipado que, respecto a los siete dirigentes varados en la residencia de México, les concederá los salvoconductos que hasta ahora les ha negado Áñez, de modo que puedan acogerse al asilo que le otorgó el país norteamericano.