Luis Arce: “Toda empresa privada extranjera que quiera venir invertir en Bolivia será bienvenida”

Luego de su aplastante victoria en las elecciones del domingo pasado, con un 55,1% de los votos frente al 28,8 de su rival Carlos Mesa, Luis Arce se prepara para asumir la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre.

Prácticamente un año después de la renuncia precipitada de Evo Morales en medio de una revuelta social que denunciaba fraude en las elecciones, el ex ministro de Economía encuentra un país en profunda crisis.

En diálogo con Clarín por videoconferencia desde La Paz, afirmó que su prioridad será la industrialización del país para poder retomar la senda del crecimiento que se había logrado durante el gobierno de MAS.

-Usted ganó finalmente con el 55,1%, bastante más de lo que preveía la mayoría de las encuestas, que vaticinaban una posible segunda vuelta.

-Nosotros habíamos calculado que íbamos a superar el 50%. Un 50,3 teníamos en la cabeza. El 55,1% es una cifra que supera nuestras expectativas. Nuevamente el pueblo ha dado una enseñanza de democracia. Hemos recuperado la democracia ante un golpe de Estado. El mensaje a los partidos de derecha que participaron en estas elecciones y del golpe de Estado de noviembre es que el pueblo boliviano no acepta ningún gobierno de derecha que ingrese por la fuerza. El pueblo boliviano apuesta por la democracia. Los bolivianos hemos vuelto a recuperar la patria. Estábamos viviendo en una dictadura, con una violación de los derechos humanos. Y el más afectado fue el derecho a la libre expresión, que en nuestro país estaba absolutamente restringido. Tuvimos que hacer una campaña con muchísimos problemas, muchisimos elementos en contra y logramos el resultado mucho más positivo que nosotros mismos habíamos pronosticado.

-Las elecciones de octubre del año pasado, en las que el MAS se proclamó ganador tras un polémico recuento de votos, terminaron con una crisis y una revuelta en las calles que obligó al gobierno de a Evo Morales a renunciar y salir del país. ¿Hubo fraude?

-Nosotros el año pasado ganamos limpiamente. La derecha, para justificar su derrota, se inventó el tema del fraude, y contribuyó la OEA para ello. Eso está clarísimo. La prueba más clara de que hemos ganado limpiamente son estas elecciones. Los violentos son ellos, la derecha que no acepta su derrota en las urnas. Vino el golpe de Estado, muertes en Bolivia y una dictadura de 11 meses en el país. Nosotros nunca hemos entrado al gobierno de otro modo que por la vía pacífica y democrática. Nosotros no somos los violentos. Usted ahora puede ver que hay gente que se resiste a aceptar los resultados y está diciendo que hay fraude. Son grupos minoritarios, en Santa Cruz y Cochabamba. Son financiados y organizados por los partidos de derecha. Ellos son los violentos, no nosotros. Nosotros vamos a retomar el gobierno por la vía pacífica, legítimamente, democráticamente.