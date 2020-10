El Gobierno Nacional extendió el aislamiento y dijo que "no es una cuarentena"

El Gobierno anunció que por los próximos 14 días, 16 provincias continuarán en "Aspo que no es fase 1".

Alberto Fernández anunció este viernes que se extenderá el aislamiento por 14 días en todo el país por la pandemia pero aclaró que "no es una cuarentena".

"No es una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades", dijo el presidente desde Misiones, donde encabezó el anuncio junto junto al ministro de Salud, Ginés González García, y el gobernador local, Oscar Herrera Ahuad.

"Vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las provincias donde se registra el mayor número de contagios por coronavirus. Por 14 días más mantendremos las disposiciones vigentes de aislamiento y distanciamiento social", indicó Alberto.

Las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La Pampa y San Juan estarán desde el lunes próximo bajo la modalidad de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo), mientras que departamentos y ciudades de otras 16 seguirán bajo la modalidad de aislamiento (Aspo).

"Aspo no es fase 1", tuvieron que aclarar los equipos de comunicación de la presidencia, pese a que estas medidas se vienen tomando desde hace más de siete meses y todavía no consiguieron que ni los gobernadores las entiendan, como sucedió con el mendocino Rodolfo Suárez.

"No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación". No se trata de restringir libertades si no de cuidarnos. Lo hecho en el AMBA , con la reapertura paulatina de actividades puede servir como modelo para el resto del país", dijo Alberto.