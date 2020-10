Denuncian ingreso irregular de personas en frontera con Argentina

«En Yacuiba ya hubieron denuncias, uno que ya han pasado en cantidades enormes gente, en micros, en ómnibus con destino a Santa Cruz. Sabemos que el Gobierno argentino es de la misma línea que el presidente Evo Morales entonces hay una cierta complicidad y tenemos datos de que hay aproximadamente unas 3.000 personas que ya están inscritas, eso fue desde el año pasado, ya están inscritas y que van a pasar la frontera por los pasos irregulares».

Además, ha explicado que los pasos ilegales están en múltiples lugares por lo que pide a Migraciones actuar en esta realidad y cuidar el voto de los bolivianos.

«Escuche una declaración de la jefa de Migraciones que iba a cerrar la frontera, de hecho ya está cerrada, por eso están pasando por pasos ilegales que sí o sí la gente los utiliza para llegar a Argentina que pasa por un remedio o algo así que hay pasos ilegales».

Por su parte, ha explicado que si bien pasaron unas 3.000 personas bajo la premisa de repatriación pero piden a las autoridades controlar esta situación.

«Si queremos ver el voto real en el Chaco, los votos que van a sumar a Bolivia necesitamos tener la seguridad de que las fronteras en ese momento no sean vulneradas, porque nos dicen que son repatriados pero es mucha casualidad que los repatríen a tan pocos días de las elecciones, lo que nosotros no queremos que ese día de las elecciones pase gente a votar«, ha señalado para Plus TLT.