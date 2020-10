La política ambiental de Bolsonaro empaña el atractivo de Brasil para el mundo

Fanático defensor de la preservación del medio ambiente y de políticas sustentables de desarrollo económico, Biden lamentó los incendios en la región amazónica. En un gesto que provocó la furia del presidente brasileño, el candidato demócrata dijo que si fuera presidente reuniría fondos para ofrecer ayuda financiera a Brasil. Bolsonaro contestó que jamás aceptaría "sobornos" y días después, afirmó que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas en caso de que "alguna potencia" haga "alguna tontería".

El episodio es uno más entre muchos desencadenados por la dramática situación que se vive en el estado de Amazonas y en la región del Pantanal. En la última Asamblea General de Naciones Unidas, Bolsonaro denunció lo que considera una campaña internacional de desinformación sobre lo que sucede en su país. Mintió, según ambientalistas, sobre la situación de los incendios y la deforestación para intentar frenar la ola de críticas, amenazas de boicot a productos brasileños y fuga de inversiones y capital como consecuencia de su mala gestión ambiental. Mientras la región amazónica arde en llamas, así como el bellísimo Pantanal, en gran medida por la falta de controles, el presidente de Brasil busca convencer al mundo de que su gobierno no es el culpable.

En la ONU, el jefe de Estado llegó a responsabilizar a los indígenas por los incendios, afirmación que se puede desmentir fácilmente. Un estudio del Instituto Centro de Vida (ICV), divulgado la semana pasada por la prensa local, mostró, por ejemplo, que el fuego que destruyó 117 mil hectáreas en el Pantanal empezó en cinco grandes haciendas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), de enorme prestigio y muy atacado por el gobierno, solamente en el estado de Mato Grosso ya fueron destruidas más de 1,74 millón de hectáreas. Investigadores del ICV confirmaron que 95% de este total eran, el año pasado, región de vegetación nativa.

Bolsonaro aseguró que Brasil tiene la mejor legislación ambiental del planeta. Lo que no dijo es que su gobierno está desde que llegó al poder trabajando para crear atajos en esa misma legislación que permitan negocios ilegales en la Amazonia y otras regiones. Eso es lo que explica, según especialistas brasileños, los trágicos números divulgados por el Inpe y por ONGs que trabajan el tema ambiental. Un panorama sombrío que ya está provocando salida de inversiones del país. En los primeros ochos meses del año, se fueron de Brasil US$ 15,2 mil millones, el mayor volumen de fuga de capitales registrado por el Banco Central desde 1982. Claramente no se van solamente por el maltrato al medio ambiente, pero es un factor de cada vez mayor peso.