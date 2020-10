Polémico trasfondo del reencuentro de Marcelo Tinelli y Diego Maradona

Diego Maradona y Marcelo Tinelli se reencontraron en el partido amistoso que disputaron Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro, pero la impactante frase que el Diez dijo sobre el presentador de televisión llamó mucho más la atención que el discreto encuentro deportivo, como así también el trasfondo que tendría ese acercamiento entre los dos.

El entrenador del Lobo se fundió en un abrazo con el presidente del conjunto azulgrana, y luego brindó una contundente declaración ante las cámara de TNT Sports.

"Yo lo quiero, debe ser una de las mejores personas que yo conocí y que conozco", aseguró el campeón del mundo en México 1986, dejando en claro que las polémicas y los conflictos con el empresario quedaron sepultados en el pasado.

En 2015, el exfutbolista tildó al conductor de ser un “traidor” y “desagradecido”, e incluso había advertido que si llegaba a ser vicepresidente de la FIFA, “iba a limpiar a todos, incluido a Tinelli”.

Un año después, Diego criticó a Marcelo por haber convocado a su hijo, Diego Maradona Jr. para el Bailando, y hasta lo chicaneó por su relación con Guillermina Valdés, ya que esta fue pareja de su exsocio, Sebastián Ortega.

"Con él estoy como el culo. Me carga por televisión. Eso me hincha las bolas. Lleva a mi ex y ahora lleva a mi hijo. Me quiere tocar el culo pero no llega. ¿Sabes por qué? Porque a este gil le di de comer. Entonces no me puede venir a torear, ni en la cara, ni con la plata que pueda llegar a tener", le dijo Pelusa a Alejandro Fantino en aquel entonces.

"Lo único que no voy a hacer es mirar a la mujer de mi amigo, y mucho menos tener un hijo con la mujer de mi ex amigo", disparó el director técnico aquella vez.

El posible motivo mediático del reencuentro Tinelli-Maradona

En Intrusos, el periodista Adrián Pallares dio su versión sobre uno de los motivos que podría haber generado el acercamiento entre Diego Armando y Marcelo Hugo.

“Acá en el medio está dando vueltas MasterChef Celebrity, porque ahí va a estar Claudia Villafañe”, aseguró el panelista.

“¿A todos nos sorprendería que el lunes 26 de octubre, cuando debute Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece, de alguna manera aparezca Diego Maradona?”, preguntó Pallares, dejando en claro que el Diez parece estar en los planes del empresario para el especial de humor que se estrenará ese día.