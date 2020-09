"Me cuesta mucho hablar, estoy muy angustiado", admitió Juan Ameri, diputado nacional del Frente de Todos. Sus imágenes en pleno zoom de la Cámara de Diputados de la Nación, bajándole el corpiño a una joven mujer rubia y besándole un seno se habían viralizado, y le valieron una suspensión inmediata por 60 días puesta a votación por el titular del Cuerpo, Sergio Massa y aprobada por unanimidad.

"Hay diputados y diputadas que fueron parte del mayor saqueo del país y que están hay legislando y ahora están dado clase de moral. Eso es más grave", acusó el diputado nacional. "Que no nos vengan a predicar la moral con la bragueta baja", se defendió. Y agregó en referencia a la oposición que "fueron parte del saqueo de nuestra patria estos últimos cuatro años".

"Lo que pasó es que en el interior del país, la señal de internet es mala y yo estaba prestando atención y se me cayó la señal. En ese momento mi pareja salió del baño. Hacia 10 días que no la veía y me mostró cómo le había quedado su implante mamario. Volvió la señal y yo le estaba dando un beso en un seno", detalló el diputado.

"Tendría que haber sido más serio y no lo fui" confesó. Y agregó: "Estoy muy avergonzado por estar atravesando esta situación. Quiero aprovechar este medio para pedir disculpas a la sociedad, a mis colegas, a mi familia y a mis hijas. La verdad es que todo esto no lo puedo digerir".

Sobre si va a hablar con el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: "Lo voy a llamar, tengo que hablar. Es un compañero de bloque y tengo que disculparme con los compañeros".

Por otro lado, elevó una critica contra la cobertura mediatica del escandalo. "Estuve recién viendo en el canal TN, que estaba recién hablando del tema y Nicolás Wiñazki, que no me extraña porque defendiendo los intereses que defiende, ataque a otro espacio político. Se agarraron de Fake news que yo tenía denuncias. Me acusaron de barrabrava. Soy un laburante. Un tipo que se equivocó y que está dispuesto a pagar las consecuencias", dijo.