Trapitos al sol "La Chilindrina" habló del bajo sueldo que percibía por "El Chavo del 8"

La Chilindrina fue uno de los personajes más entrañables de El Chavo del 8. La producción alcanzó rápidamente una fama internacional que se extiende hasta hoy, cuatro décadas después de que se dejara de producir. Sin embargo, los sueldos eran muy bajos y así lo contó María Antonieta de las Nieves en una entrevista en el programa Un Nuevo Día.

La actriz contó que lo que cobraba era una milésima parte de lo que el programa ganaba. Las mayores ganancias iban para la cadena televisiva que lo producía porque era un programa infantil. “Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado. O sea que, si yo gané 1000 pesos o 1500 pesos por programa, a mí me daban 150“, reveló la Chilindrina. Esos 150 pesos serían alrededor de 7 dólares, que era lo que ella recibía por la emisión internacional.

Sin embargo, el dinero no fue el motivo de la ruptura de su relación con Roberto Gómez Bolaños. “Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de ‘La Chilindrina’ por el de Marujita. Digo, Marujita a lo mejor la gente no se daba cuenta o se le hacía el personaje, pero era una prostituta disfrazada”, aseguró la intérprete.

Hasta el día de hoy, La Chilindrina es un personaje vigente, pero seguir usando el personaje le trajo a la estrella del Chavo muchos conflictos con el creador del programa. Luego de que la serie finalizara, Chespirito impidió que los actores pudieran seguir interpretando a los personajes, y Gómez Bolaños aseguraba que él era el creador de la hija de Don Ramón. “Chespirito dijo que ninguno de sus actores iba a hacer otro programa con sus personajes. Le dije ‘Sí’, pero este no es su personaje. Es mi personaje, porque yo lo hice antes de trabajar con él, yo ya lo había registrado“, contó.