La Bomba Tucumana amenazó en vivo con renunciar al Cantando

Fiel a su formato y a los códigos que comparten, el Cantando 2020 día a día se posiciona como una fuente de chispazos entre diversas figuras del espectáculo que participan del reality. En esta oportunidad, el cruce se dio entre Gladys, La Bomba Tucumana y Karina La Princesita, a tal punto, que devino en la intención de renunciar por parte de la madre de Tyago Griffo, quien venía sumando más de una bronca con el programa.

Tras un muy bajo puntaje de la autora de Mentiroso a la reina de la movida tropical, la artista no lo resistió y luego de llorar mucho en el corte, tuvo el impulso de tomar una drástica decisión. "Yo me quiero ir. Hijo, sos un gran artista. Pero todo tiene un límite. Me voy. No quiero pelear. Ni con Karina. Me duele tu 4 y no lo entiendo. Vine acá y no me he quejado de un puntaje jamás", remarcó dolida la artista y añadió: “Yo no vine a competir y no tengo que demostrarle nada a nadie. Soy Gladys la Bomba Tucumana. Estoy acá porque quería que el país conozca a mi hijo. Pero me quiero ir ahora del estudio”, remató tajante y de forma inesperada, antes de que el jurado la alentara para que revierta su decisión, al igual que lo hicieron enérgicamente los conductores.

Todo tiene un límite, me voy

Al verla tan mal y con la intención irrevocable de irse, Oscar Mediavilla tomó la palabra en su turno de evaluarla y la hizo reflexionar. La invitó a que disfrute y no se enganche con lo que le hace mal. "Sos una profesional de muchos años, cantas muy bien, tenés muchos kilómetros de escenarios, no te pongas mal por torpezas, o desatinos de algunos, pensá en la gente que te quiere escuchar. Salí a disfrutar, no tomes una decisión repentina y en caliente. Vos y tu hijo son dos profesionales, Tyago canta como hace mucho no escucho a nadie", le aconsejó desde el corazón el jurado y añadió: "No te enganches, reite, disfruta, alegrá a la gente que tenés esa oportunidad y estando en plena pandemia con tiempos difíciles, tenés la opción de poder estar trabajando, que no abunda. Déjense de joder, no tomes decisiones apresuradas y lo de digo con mucho cariño".

"Voy a poner un puntaje que no puse nunca porque me jode mucho que esto pase, porque ustedes cantan súper bien y hay gente que está acá y no puede ni abrir la boca", cerró el marido de Patricia Sosa en aliento a la cantante y le puso un 10 de puntaje, dejando sorprendidos a todos y compensando en la balanza final, con la devolución y bajo puntaje que le dio su colega, La Princesita. "Llora todos los días, aflojaste a Oscar", le dijo como chiste y entre risas Laurita Fernández para romper el hielo y aflojar el clima tenso que se vivió en el estudio de El Trece.