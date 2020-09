Coronavirus en África: se registran muy pocos casos

A diferencia de lo sucedido con otras epidemias, donde la enfermedad suele salir de África o hasta golpearla fuertemente, durante la pandemia de coronavirus el daño en dicho continente, conocido como el más pobre en el mundo, a sido relativamente bajo, con muchos casos asintomáticos y poca gente que realmente necesitó asistencia hospitalaria debido a una infección.

Esto dejó perplejo a las autoridades de la salud de distintas naciones africanas, como es el caso de Sudáfrica, en donde esperaban que los sistemas sanitarios colapsaran y temían por la peor de las masacres a causa del virus. Debido a que esto no pasó, y aún no hay signos de que vaya a pasar, desde la cadena británica BBC realizaron una investigación para entender la situación.

El profesor Salim Abdool Karim, presidente del comité asesor ministerial sobre la covid-19 de Sudáfrica, indicó: "La densidad de población es un factor clave. Si no se tiene la capacidad de poner en práctica el distanciamiento social, el virus se va a propagar". Pero eso no viene sucediendo en Sudáfrica, ni en el resto del continente, a pesar de que aún no se tiene respuesta de por qué.

"La mayoría de los países africanos no tienen picos”, admitió el profesor Karim y luego agregó: “No entiendo por qué. Estoy perdido". El virólogo sudafricano Shabir Madhi está de acuerdo con los dichos de su par: "Es un enigma. Completamente increíble".

Hasta el momento hay tres teorías principales, las cuales se sostienen en factores completamente distintos. Por un lado está el factor edad, visto por muchos especialistas como una de las claves para saber si la población tiene riesgo de morir por coronavirus, mientras que otros especialistas también consideraron las patologías previas que ya estuvieron en África y la falta de conexión en el continente.

En cuanto a la primera razón, es sabido que muchos menos africanos viven hasta los 80 años que otras personas en el mundo, por lo que es menos probable que mueran tras contraer el virus. "La edad es el factor de riesgo más alto. La población joven de África protege (al continente)", dijo Tim Bromfield, director regional del Instituto Tony Blair para el Cambio Global.

Pero a medida que la pandemia se prolonga y la evidencia estadística se acumula, los analistas parecen cada vez más reacios a darle todo el crédito a la demografía por los éxitos del continente. "La edad no es un factor tan importante", opina Karim, presidente del comité asesor ministerial sudafricano.

Otra de las razones que se tiene en cuenta sobre porque el coronavirus no golpeó con fuerza a África es por la falta de conexión entre los países, lo que permite una baja circulación de personas y por consecuencia una baja cantidad de contagios de coronavirus.