Con 131 nuevos positivos, contagios de Covid-19 en Tarija sube a 8.632

Además, este jueves se registró 109 pacientes recuperados y 2 fallecidos. Con esto, Tarija suma un total de 8.632 casos confirmados de coronavirus, 4.095 recuperados y 213 decesos.

A la fecha Tarija tiene 4.321 casos activos, de acuerdo al último reporte epidemiológico de emitido por el Laboratorio de Biología Molecular.

También, la Dirección de DDHH de Tarija denunció que no hay medicamentos ni seguimiento para pacientes con Covid.

La directora de Derechos Humanos (DDHH), Teresa Rojas, denunció que no hay medicamentos en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) ni en los centros de salud barriales. Explicó que los familiares de personas que dieron positivo a las pruebas PCR nunca recibieron un testeo y los que dieron positivo tampoco recibieron llamadas de seguimiento para saber si se recuperaron o no.

"Como organización defensora de los derechos humanos en Tarija estamos muy preocupadas por la situación del alto nivel de contagios y el levantamiento de las restricciones. Los sectores vulnerables, de escasos recursos tienen mayor probabilidad de contagio. Muchas personas van a salir a buscar el pan de cada día y vemos que las autoridades de salud y departamentales no estan actuando de manera rápida. Los familiares de los pacientes no han avisado que no hay medicamentos, que no les estan dando los resultados de las pruebas y que cuando es positivo se le deja al enfermo a su suerte", explicó.