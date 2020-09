El agosto más triste de la historia de Jujuy

Por Alejandra Cejas - Un contador, un abogado y un arquitecto,

caminando por las calles polvorientas de San Salvador de Jujuy, saludando

como reinas estudiantiles en sus carrozas, junto a “princesos” funcionarios a

quienes el barbijo impide reconocer su cara, unas 30 personas. El motivo

“sumarse” a los equipos territoriales que toman la temperatura y preguntan

cómo están a los desprevenidos vecinos, a lo sumo deja algunas aspirinas,

algunos esperan bolsones de mercadería alimentaria o algún medicamento.

Nada.

Me refiero a la comitiva que pasó este sábado cerca de casa, con Gerardo

Morales, Ekel Meyer y Raúl Jorge. Nadie sabe que hacen en la calle, yo

tampoco ya que el Decreto Presidencial explicita la cuarentena obligatoria,

pero aquí los funcionarios creen que las leyes no son para ellos, son para

otros, los de abajo. Gerardo Morales lo demostró en las giras que realizaba

por la provincia, con más de 13 funcionarios, llegando a movilizar 70

personas por la provincia aquella primera semana de Junio. Luego

entregando bolsones de mercadería puerta a puerta, como si la crisis fuera

alimentaria y no sanitaria. Y esta es la tercera etapa de caminatas, porque

según dice le gano al COVID, ¡Qué suerte!. Claro el gobernador seguramente

tuvo acceso a medicina y cuidados paliativos que en general en Jujuy no se

consiguen.

Casi toda la población de Jujuy está llorando a una familiar, amigo o

conocido que no pudo curarse. La eterna falta de empatía que caracteriza a

los funcionarios de la actual gestión y que los muestra tal cual como son y

piensan.

Parece que los funcionarios desconocen las noticias que para quienes

estamos informados por los equipos de salud que conocemos. El viernes por

la noche, en el Hospital Pablo Soria, cuatro fallecidos por Covid 19, los audios

que recorren los celulares de todo Jujuy nos estremece el alma. La batalla

está pérdida expresa el profesional que informa que en las próximas dos

semanas el COVID se lleva puesto a Jujuy.

Este fin de semana se registraron 8 fallecidos en domicilios, el SAME que es el

encargado de verificar, registra como causa “insuficiencia respiratoria”. Así

quedará en la historia, nunca se sabrá que son víctimas de COVID, no se

testean a los vivos, menos a quienes nos dejan, tampoco se quiere reconocer

los casos de letalidad de la provincia, estrategia comunicacional, impericia,

negligencia o desconocimiento. No lo sabemos.

La verdad tan obvia, las 147 camas de UTI (Unidades de Terapia Intensiva)

con las que cuenta la provincia son insuficientes, públicas y privadas. La

camas de los HosCam (Hospitales De Campaña) son lugares más parecidos a

lugares de tortura, sin calefacción (gracias Agosto caluroso),sin alimentos

suficiente, sin contención a los castigados del sistema de salud, que deben

afrontar entre las carencias de la fragilidad de las carpas o containers, la

posibilidad de no recuperarse. Algunos cuentan con un tubo de oxígeno, con

suerte, pero claro, es comunitario, por horas se lo rotan. La verdad que

inunda las redes sociales en Jujuy, sin que los informes oficiales lo

reconozcan.

En San Pedro de Jujuy, hace dos semanas una trabajadora de la salud tuvo la

valentía de mostrar al “hospital cabecera” Guillermo Paterson por dentro,

narrando el miedo que tienen los equipos de salud de toda la provincia,

contando la realidad tan obvia, la fragilidad de la ausencia de los elementos

de seguridad personal, de los de calidad, de los que se necesita para afrontar

“al enemigo”. Fue amenazada, escrachada e insultada, hasta denunciada

según explican los funcionarios radicales, provinciales y municipales. Decir la

verdad en Jujuy siempre fue un acto revolucionario, en tiempos de Covid19,

es directamente un delito del catálogo de la derecha más rancia de

Argentina. Es tan rancia esa derecha, que salieron a mostrar al director del

Hospital Paterson, con un tubo de oxígeno, respirando ese vital elemento

que tanta falta hace y escasea, hablando de un tratamiento de ibuprofenato

y oxígeno, que no tiene reconocimiento de ANMAT, ni protocolo para

administrarlo.