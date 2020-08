Denuncias de corrupción Los respiradores chinos que llegaron a Bolivia para combatir el coronavirus no funcionan bien

Médicos, enfermeros y autoridades de distintos hospitales de Bolivia denunciaron en las últimas horas que muchos de los respiradores que llegaron desde China para tratar a pacientes con coronavirus presentan serios desperfectos.

En total son ocho, de los nueve departamentos del país, los que hasta el momento reportaron fallas en los equipos chinos. De acuerdo a lo que publicó el periódico boliviano Página Siete, las regiones con respiradores que no funcionan correctamente son La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni, Oruro y Pando.

Distintos especialistas denunciaron que los aparatos son muy básicos y complican la atención a los pacientes.

En diálogo con el diario citado, Antonio Viruez, jefe del Departamento de Apoyo Crítico y presidente del Comité Científico del Hospital del Norte de El Alto, confirmó que en ese establecimiento los siete respiradores chinos que fueron entregados por el Gobierno están “castigados”.

“Sucede que los equipos no son totalmente confiables. Cuando uno programa una máquina, como cualquier otra, se descalibra. Vimos además que en algunas ocasiones no responden”, agregó el profesional.

En tanto, en el Hospital Boliviano Holandés no se utilizan cuatro respiradores chinos porque no hay un espacio acorde donde se puedan instalar. En La Paz, 11 no estarían funcionando en estos momentos, consignó Página Siete.

Este no es el único departamento del país donde hay inconvenientes con los equipos, dado que en Cochabamba son al menos ocho los respiradores que no funcionan.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, sostuvo que, de los 50 equipos chinos, 24 fueron entregados a los servicios y 26 aún se encontraban en depósitos. De esos 24 que están en los hospitales, 18 fueron adaptados para ser utilizados con máscaras y así funcionen a través de un método no invasivo. “En un formato inicial, el equipo debía usarse con el método invasivo, es decir intubar al paciente (en estado crítico)”, explicó. Además, otros seis equipos no funcionan aún porque están reparando la red de oxígeno en el Hospital Viedma.