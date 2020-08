"No me importa que me asocien a Pinochet" Con "bandos militares" diputado de UDI llama a votar rechazo

“No me importa que me asocien al expresidente Pinochet”, dice a Biobiochile el parlamentario por Concepción, sobre su campaña personal en su cuenta de Twitter.

“Bando número 1: Si #ChileVotaXChile entonces el #Rechazo ganará. Fin de comunicado”, dice su primer llamado al estilo militar que publica en la red social.

Los inusuales llamados a votar en contra de una nueva Carta Magna, Bobadilla los comenzó a publicar durante la tarde de este miércoles, en el inicio del periodo de propaganda electoral para el evento electoral que se realizará en dos meses más.

“Bando Número 2: Si #ChileVotaXChile gana el #Rechazo y terminamos con el terrorismo. Fin del comunicado”, dice el segundo mensaje.

“Bando N°6: Si quieres que la oposición trabaje por Chile y se siente a negociar y legislar para los chilenos vota #Rechazo. Fin de comunicado”, destaca Bobadilla.

“Bando N°7: El dictador genocida Maduro, enemigo poderoso de Chile, quiere una nueva constitución para Chile. Vota #Rechazo. Fin del comunicado”, agrega.

Así, el parlamentario de derecha suma alrededor de 10 “bandos militares”, al estilo de los que se dictaban tras el golpe militar por parte de la Junta de Gobierno, encabezada por Augusto Pinochet.

Sobre su estrategia de marketing electoral, Bobadilla explica que “hemos encontrado una forma muy ingeniosa de comunicar nuestro llamado a votar en el próximo plebiscito, si es que éste se lleva a cabo. Existe la libertad de expresión y de comunicar, a quienes no le parezca, allá ellos”.

En cuanto a una posible asociación a la dictadura por el uso de comunicados militares, que polarizan más el ambiente, el diputado del Bío Bío dijo que “no me preocupa, no me importa para nada que asocien estos bandos al gobierno militar o al expresidente Pinochet. Me interesa seguir trabajando por un Chile que se desarrolle y brinde oportunidades”.

Durante esta misma jornada, la UDI y la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, utilizaron un polémico afiche en que se aferraron a la aprobación del 10% AFP, para publicitar su respaldo al “rechazo”, pese a que no apoyaron en el Congreso el retiro parcial de fondos de pensiones.

“El 10% salió sin una nueva Constitución”, se lee en la imagen subida por el partido y la timonel nacional gremialista en sus redes sociales.

Recordemos que el diputado Sergio Bobadilla señaló hace pocos días que “el plebiscito más seguro, es el que no se hace”, ante la disyuntiva sobre la votación en pandemia.