"Tengo dudas sobre la pandemia; cada 10 años hay ganancias para los laboratorios"

"Después de 6 meses me parece que es momento de empezar a terminar con la cuarentena", fue la primera frase que disparó Fabián Gianola en una entrevista radial.

Pero el actor fue un poco más allá con su creencia: "Donde haya una vacuna, no hay más pandemia. Yo tengo un pensamiento, creo que cada 10 años hay una toma de ganancia de los laboratorios, en el 90 fue el VIH, en el 2000 fue el ébola, en el 2010 la gripe porcina y ahora el covid. ¿Justo cada diez años pasa? tengo mis serias dudas frente a esta pandemia. Sinceramente, la cuarentena estuvo bien, había que hacerla pero la gente no puede más, sino se muere de Covid se muere de hambre".

Gianola habló en una entrevista radial con Sol Maria Elizabeth Perez, Ale Cupito, Matías Ale y José Chatruk en "Distancia Social" que sale por Radio Colonia.

“Si vos miras el mapa del país, sobre todo en AMBA son cada vez mejores las estadísticas. En el país entre 25 y 27 días se duplican los contagios. Hay nuevos focos pero con poca gente. Entonces yo lo veo con optimismo, pero hoy después de seis meses, me parece que llegó el momento de empezar a terminar la cuarentena. Volver a trabajar volver a producir, y en enero creo que vamos a hacer, todo con distanciamiento social", aventuró sobre la posibilidad de volver al teatro y al trabajo actoral.

"Tengo ofrecimiento de trabajo en temporada, uno para Carlos Paz, otro para Mar del Plata y otro para Bs. As. Si bajan los contagió, con vacuna y el plasma y no hacemos teatro es porque no queremos. Se recuperaron más del 75% de la población. Además son 300.000 personas en un país de millones de personas. Se contagió el 0.5% del país. Hasta donde llegas", expresó.

Y finalizó: "La letalidad de este virus es mínima. Se mueren 2 de cada 100. Aca la cuarentena se hizo para que no explotara el sistema sanitario. No porque fuera mortal, sino porque se contagian rápido todos. Se mueren muy pocos, muere muy poca gente, murieron 6.000 personas en seis meses. En Argentina el año pasado murieron 40.000 personas de neumonía. Este año los contaron, el año pasado no los contaron. A lo mejor en Octubre ya el Covid pasó".

Adriana Aguirre y Ricardo García

dieron positivo de coronavirus

Adriana Aguirre (68) y Ricardo García, ambos pacientes de riesgo, dieron positivo de coronavirus, informaron este lunes en Intrusos (América). La ex pareja conoció los resultados el sábado por la noche.

Rodrigo Lussich contó que Adriana Agruirre y Ricardo García -quienes están separados pero continúan viviendo juntos- dieron positivo de Coronavirus. Todo arrancó el viernes a la noche, tras sentir leves síntomas coincidentes con el Covid-19. La pareja fue caminando hasta el Sanatorio San José, donde le realizaron el hisopado y una serie de estudios, sobre todo al actor, quien tenía problemas pulmonares.

Luego de recibir el resultado positivo, Adriana y Ricardo debieron permanecer 48 horas internados por ser personas de riesgo. "Estuvieron internados en un piso especialmente acondicionado para pacientes con Covid-19", contó el periodista. "Ellos querían irse caminando de vuelta a la casa pero no los dejaron por el protocolo", agregó.