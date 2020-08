Luto en el club jujeño Murió Hugo Cid Conde, una gloria de Gimnasia

Conde inició su carrera futbolística en el club del barrio Luján de la mano de Horacio Guzmán, presidente de aquel momento, quien lo hizo debutar en primera de Gimnasia en el estadio de “La Tablada” frente a Central Norte en un partido amistoso. Además del “Lobo” también supo jugar en Chacarita Juniors, aunque su fanatismo siempre fue para Independiente de Avellaneda.

Su regreso a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue de entrenador tras la salida de Humberto Dionisio Maschio y armó aquella enorme formación del 75. La dirigencia actual, encabezada por Fabián López se encontraba armando un reconocimiento, pero enterado de la salud del ídolo, el sábado pasado se acercaron al sanatorio para entregarle a “Pajarito” una camiseta de su amado Gimnasia.

Su última aparición en el estadio en el año 2015, en un homenaje que le hizo la dirigencia durante el entretiempo del encuentro ante Santamarina de Tandil. La Comisión de la Institución homenajeó al glorioso equipo que consiguió el 4to lugar en el Torneo Nacional del año 1975, al cual se denominó “La Murguita”.

En dicho homenaje participaron el “Tano” Roselli, Jurado, “Carucha” Lugano, el “Mono” Siacia, “Chochi” Varela y de Hugo Conde quien fuera el entrenador de aquel enorme equipo de Gimnasia, que terminó por detrás de River Plate, Independiente de Avellaneda, Huracán de Parque Patricios. El “Lobo” no pudo clasificar a una Copa Libertadores porque no sumó dos puntos, dicen algunos protagonistas de aquella campaña que al equipo lo sacaron de Jujuy para que no pueda concretar aquel enorme sueño. Aun así, el equipo quedó grabado a fuego en todos los hinchas de Gimnasia.

Desde la entidad más representativa de la provincia, despidió al ídolo a través de sus redes sociales “El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa con profundo pesar el fallecimiento de Hugo Cid Conde, quien fuera histórico jugador de nuestra Institución. Cómo técnico de nuestro primer equipo, comandó en el año 1975 el glorioso equipo de "La Murguita" que finalizó en la cuarta posición en un torneo de Primera División”.

“Nuestra institución acompaña a sus familiares en este difícil momento y ruega elevar oraciones en su nombre. Hasta siempre Huguito, permanecerás siempre en nuestros corazones”, concluyó el comunicado de la institución Albiceleste.