La Asociación Jujeña de Box no abrirá las puertas del gimnasio

La Asociación Jujeña de Box entiende que son varios meses sin actividad y la necesidad de los púgiles por regresar a los entrenamientos y aunque el protocolo dispuesto por el Comité Operativo de Emergencia está prácticamente aprobado la idea de Daniel Miranda, principal referente de la entidad madre del boxeo jujeño es esperar un poco la apertura nuevamente del gimnasio ubicado en el barrio Malvinas para el entrenamiento de los jóvenes deportistas.

“La verdad que ya venimos haciendo los papeles para que el COE provincial nos habilite, hasta te digo ya está todo armado listo para presentar, pero la idea es estirar un poco más para volver a entrenar”, resaltó el profesor.

Es verdad que en el mes de junio se volvió a los entrenamientos con una reducción de la capacidad normal, siendo de 4 metros cuadrados por persona. Además, en el predio hay una zona de ingreso y egreso señaladas, y se colocaron 2 trapos de pisos con lavandina en cada uno, para la limpieza del calzado de los deportistas, todo como debidamente exigen las autoridades sanitarias pero esta vez Daniel Miranda, cree que no es el momento “Te soy sincero estamos viendo que la situación está muy complicada, difícil desde todo punto de vista y la verdad no es broma lo que estamos pasando por eso no vamos a abrir el gimnasio”. “No quiero sentirme culpable de que, por abrir el gimnasio, un chico pueda llegar a contagiarse, está todo muy complicado en la calle y que caiga sobre el mismo un suceso como eso sería grave, después de haberla remado toda mi vida”, considero el encargado del gimnasio ubicado en barrio Malvinas.

“Una vez que bajen los contagios vamos a volver, antes no porque sería cometer una imprudencia porque afuera está complicado. Hay muchas muertes y mucha cantidad de infectados y eso es terrible”, lanzó Daniel Miranda. A lo que agregó “Estamos desamparados, el estado está siendo ausente y no que suceda algo en el gimnasio de lo que nos podamos arrepentir por eso vamos a demorar para volver a entrenarnos”.

Aunque también entendió que “Hay muchos deportistas que venían teniendo buenas actuaciones y con la meta de llegar a ser profesional pero bueno, la situación es así y hay que esperar un poco más”. “En lo personal entiendo que es mejor tener dos pesos menos en la billetera y estar lleno de salud”, dijo Miranda. Al tiempo, contó “La Zorrita Cardozo no estaba yendo al gimnasio, sino yo a su domicilio a entrenarla, pero hasta eso ya dejamos de hacer por miedo al contagio y le sirve a ella para poder estudiar”. En cuanto a los deportistas, dijo “Ellos son jóvenes y no digo que no les importe el tema, pero sí que tienen otra actividad, ganas, pero ya volveremos”. “Yo mantengo contacto con todos los chicos a través del grupo de WhatsApp y ahí me manifiestan las ganas, pero entiende el momento. Sufrir algo como lo que pasa día a día en Jujuy en nuestro gimnasio sería terrible”, indicó Miranda. “Yo pienso en la salud de la gente que va a concurrir, siempre lo hice y más en este momento que estamos transitando”, concluyó Daniel Miranda.