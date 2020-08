Zona Roja: Los comerciantes piden que los dejen trabajar

El domingo pasado el departamento San Pedro ingresó en zona roja por el creciente número de contagios de coronavirus que tuvieron lugar en las últimas semanas, por lo que muchos comercios tuvieron que cerrar sus puertas y esperan las habilitaciones para poder volver a trabajar.

Además, lanzaron una campaña en redes sociales, pegaron carteles en los locales con las inscripciones: "Ni un comercio menos, necesitamos trabajar" y se reunieron con el intendente Julio Bravo con el objetivo de ponerlo en conocimiento de la situación que estan viviendo.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro, Gabriel Anastasia, destacó que acordaron cerrar los comercios durante los dos días de fase 1, entre el jueves y el sábado la atención será de 8 a 14 y a partir de la semana que viene esperan volver a la normalidad en doble turno.

"Tenemos una presión importante de los comerciantes porque están en una situación crítica con facturación mínima, desde la Municipalidad nos pidieron 48 horas para tratar de bajar la curva y progresivamente se normalizará la situación", explicó el representante de los locales.

"Algunos no dan más, no tienen un sueldo fijo y la plata no les alcanza ni para comer. Estamos viviendo una situación desesperante", finalizó.

Ley Seca en el departamento San Pedro

El intendente de San Pedro, Julio Bravo, adelantó que buscará ratificar al Ley Seca en conjunto con todos los comisionados e intendentes del Departamento.

Debido al aumento de contagios en el departamento San Pedro, paso de estar de zona amarilla a zona roja de contagio. Desde el Comité Operativo de Emergencia de la ciudad de San Pedro anunciaron las medidas que regirán durante las próximas 48 horas con el objetivo de frenar el avance del coronavirus. Además, aclararon que buscan aplicar la Ley Seca en todo el departamento.

Julio Bravo, intendente de San Pedro, expresó su preocupación por la falta de responsabilidad social que se registró durante el fin de semana. “El sábado se ha producido un importante movimiento en todo el centro de la ciudad, el domingo muchas familias hicieron la Pachamama cuando sabían que no se podía y hay mucha gente en los barrios que no usa el barbijo, lo cual es una irresponsabilidad muy grande”, declaró Bravo.

Por este motivo, Bravo aclaró que durante las próximas 48 horas la ciudad vuelve a fase 1 y solo estarán habilitadas las actividades esenciales como supermercados, negocios de cercanías, farmacias y ferreterías. Asimismo, resaltó que las galerías, ferias y comercios gastronómicos deberán cerrar sus puertas y solo podrán trabajar mediante deliverys.