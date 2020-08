Carolina Moisés pidió que toda la provincia vuelva a fase 1

La diputada nacional Carolina Moisés usó las redes sociales para referirse a la situación actual de la provincia con respecto a la pandemia de coronavirus y destacó que es fundamental el regreso al aislamiento total.

"En Jujuy es insostenible la apertura total. Llamo a la reflexión a las autoridades del Gobierno para que se reconsidere la decisión y se ponga a toda la provincia en aislamiento", escribió la referente del Frente de Todos y subrayó que el sistema está "colapsado sin posibilidades de mejoras sin ASPO".

"El COE informa que abren actividades y en las zonas rojas no hay controles, es como si nada. En este contexto no hay prevención que alcance. No hay forma de revertir la situación si no cierran todo", agregó Moisés.

Por último, destacó que está en conocimiento que muchos jujeños y jujeñas no están de acuerdo con implementar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio pero "es la única manera de disminuir las muertes. Ante el colapso del sistema sanitario de Jujuy no hay otro camino".

"Son nuestras familias, amigos, compañeros y nosotros mismos en alto riesgo", finalizó la diputada Carolina Moisés.

Cabe destacar que Jujuy tiene alrededor de 5 mil casos confirmados de coronavirus y más de 130 fallecidos. Está tercera a nivel nacional por cantidad de casos detrás de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

En estos momentos se encuentran en zona roja los departamentos de Ledesma, San Pedro, Susques y la localidad de Perico. En el resto de la provincia hay flexibilizaciones que permiten la apertura de comercios de distinto tipo, asistencia a templos religiosos y algunas actividades físicas individuales.

Es importante extremar las medidas de precaución con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de contagios de coronavirus. Usar barbijo, respetar el distanciamiento social, lavarse constantemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel, y evitar tocarse la cara.