Crisis política en Bolivia Carlos Mesa exigió a Evo Morales y a Luis Arce que levanten los bloqueos de rutas

“Una vez más, el país enfrenta una situación particularmente crítica, bloqueos, manifestaciones, marchas, secuestros, amenazas, en un momento en que atravesamos además la más grave pandemia de salud en nuestra historia. Esas acciones tienen responsables, con nombre y apellido, Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora”, denunció Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), desde su cuenta de Twitter.

Para Mesa, el ex presidente y el candidato del MAS incita a quienes en el activismo de su partido, el Movimiento al Socialismo, están dispuestos a la desestabilización y al caos, cometiendo crímenes inaceptables, como impedir el paso de ambulancias, y sobre todo, el paso de oxígeno, “para salvar vidas de compatriotas que están peleando, literalmente por poder respirar”, cuestionó.

Según detalló El Deber, el candidato de CC calificó estas acciones como inaceptables, y que solo muestran ambigüedades, contradicciones, tweets y mensajes que no dicen absolutamente nada, o que fomentan la acción violenta.

Mesa exigió a Morales y a Arce Catacora que tomen una posición clara y que tengan “la valentía y el honor de llamar al levantamiento de bloqueos. Que no se escondan en los movimientos sociales que ellos están operando; si no levantan los bloqueos, su responsabilidad en esta acción será clara e inequívoca”, advirtió.

Luis Camacho, también candidato presidencial y líder del Comité Cívico Por Santa Cruz, publicó una Carta abierta a la presidenta Janine Añez en la que advierte que no descarta “convocar al pueblo para rechazar la violencia masista”. “Si usted se muestra genuflexa y sometida al MAS y no cumple su misión Constitucional de dar seguridad a los bolivianos, y no ordena el levantamiento de los bloqueos y la liberación de los secuestrados, le anunció que me veré obligado a convocar al pueblo para rechazar la violencia masista y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos”, advirtió.