Crece la tensión en Bolivia Luis Camacho exigió al gobierno de Añez que “no se someta” al MAS y levanto por la fuerza los bloqueos

“Si usted se muestra genuflexa y sometida al MAS y no cumple su misión Constitucional de dar seguridad a los bolivianos, y no ordena el levantamiento de los bloqueos y la liberación de los secuestrados, le anunció que me veré obligado a convocar al pueblo para rechazar la violencia masista y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos”, advirtió Luis Camacho en su Carta abierta a Jeanine Añez.

“El pueblo tiene derecho a defender la vida cuando la desidia y la complicidad de los gobernantes abandona su responsabilidad”, agregó.

Para el líder del Comité Cívico Por Santa Cruz y candidato presidencial, “el masismo criminal sigue generando violencia y muertes. Suman a decenas los bolivianos muertos por falta de oxígeno, hay ciudadanos secuestrados y torturados en manos del MAS, ha sido golpeado y arrastrado un sacerdote, las ambulancias no pasan y los enfermos mueren en las carreteras”

Grupos afines a Morales iniciaron el lunes pasado bloqueos de caminos en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de postergar los comicios al 18 de octubre invocando razones sanitarias.

Anoche, en algunas zonas de Santa Cruz (este) se registraron enfrentamientos entre quienes bloqueaban las vías y grupos rivales. El gobierno también denunció que opositores que mantienen los cortes saquearon camiones que transportaban alimentos.

Ante el aumento de las tensiones, las autoridades bolivianas advirtieron sobre el uso de las fuerzas de seguridad para poner fin a los cortes de rutas.

Los bloqueos están provocando cuantiosas pérdidas económicas y graves riesgos sanitarios, pues impiden el paso de cisternas con oxígeno medicinal vital para atender a pacientes con coronavirus y con otras patologías. Con 11 millones de habitantes, Bolivia registra casi 88.000 contagios de coronavirus y más de 3.500 fallecidos.

El viernes pasado, la canciller boliviana, Karen Longaric, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA “acciones violentas e inhumanas” en protesta por la reprogramación de los comicios, entre ellas ataques a ambulancias y “dinamitazos” e “incendios” que según dijo impidieron el paso de material médico esencial.