Educación Gobierno anuncia la clausura del año escolar de los niveles inicial, primario y secundario

A esto se suma la persistente protesta de algunas organizaciones sindicales, que insisten en reanudar las labores escolares, de manera presencial, lo que pone el riesgo la salud y la vida de los estudiantes.

"Eso significa que a partir de 31 del mes pasado se clausuró el año escolar y se aplica desde el (próximo) día lunes", precisó la autoridad, en una conferencia de prensa desde Santa Cruz.

Agregó que no habrá reprobados y que pasarán al siguiente curso todos los estudiantes del subsistema de educación regular en sus niveles inicial, primario y secundario de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.

"Además, el sueldo de los maestros del área pública se continuará pagando (pese a que) hay sindicatos de maestros y organizaciones políticas que quieren que se hagan las clases presenciales, poniendo en serio riesgo la salud y vida de nuestros niños; por lo tanto, no habrá las clases presenciales, pero también no habrá clases virtuales, no hay otra salida que clausurar el año escolar", manifestó.

En tanto, durante el resto de este año, el Ministerio de Educación continuará fortaleciendo la formación, capacitación y desempeño de los maestros en el manejo de los recursos educativos de las modalidades a distancia y virtual.

"También se continuará con los procesos formativos complementarios destinados al desarrollo integral de los estudiantes, sobre todo, de los bachilleres", señaló la autoridad.

Del mismo modo, en vista del retraso tecnológico de las últimas décadas, este periodo será dedicado a la ampliación de las redes de la fibra óptica, señal satelital, dotación de equipos tecnológicos y la suscripción de acuerdos entre los gobiernos nacional, departamental y municipal para asegurar el acceso al internet.

"Todos conocemos que, durante los 14 años de bonanza económica del gobierno anterior, no se invirtió en mejorar estos sistemas de internet y no hemos podido entrar a la modernización y lamentamos que en muchos sectores de las provincias no haya internet, por lo tanto, no se puede pasar clases", insistió.

Además, para la modalidad de la educación a distancia, según la autoridad, se fortalecerá el servicio actual de educación radial y televisiva.

Finalmente, Núñez hizo un llamado público a que, más allá de la clausura del año escolar, los profesores y estudiantes continúen dedicando el tiempo al estudio y superación personal.