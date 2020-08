Áñez pide reflexión sobre riesgos de contagio de COVID-19 en protestas masivas

"Llamo a la reflexión a la población porque están poniendo en riesgo su propia vida y salud, no solamente de ellos, sino que pueden contagiar a su familia. Entonces por lo menos, si no piensan en ellos mismos, piensen en sus hijos y uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo. Les pido de que cuiden su vida, su salud, cuiden la vida de sus hijos del entorno familiar", expresó la autoridad, durante una entrevista en Bolivia Tv.

Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificaron que, a partir de este lunes, iniciarán una huelga general indefinida con el bloqueo de carreteras, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que mantenga la fecha de los comicios presidenciales para el 6 de septiembre, pues rechazaron la postergación de la jornada de votación, ahora prevista para el 18 de octubre.

En ese contexto, la mandataria recordó que tras las movilizaciones convocadas por los dirigentes de ese partido, los contagios en la ciudad de La Paz se incrementaron de forma alarmante. Desde hace dos semanas, aproximadamente, la sede gobierno lidera la lista de contagios en todo el país.

El 28 de julio, en la movilización de la COB, que se concentró en El Alto, se evidenció que los marchistas no cumplían con las medidas de bioseguridad como la distancia social y el uso de barbijos.

Lo mismo ocurrió en el trópico de Cochabamba, donde se registraron movilizaciones en pasadas semanas y se elevó la cantidad de contagios por coronavirus. Incluso, varios candidatos y dirigentes del MAS contrajeron la enfermedad, entre ellos, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.

"No pueden salir a la calle de manera irresponsable solamente por tema político, por cálculos políticos. Primero está la salud de los bolivianos tienen que cuidarse primero ellos mismos, si salen de marchas masivas están predispuestos a contagiarse", puntualizó la Jefa de Estado.

Por otra parte, remarcó que el Gobierno respetará la decisión del Órgano Electoral de postergar las elecciones generales para el 18 de octubre, en base a un estudio científico y técnico que muestra que la curva alta de contagios por COVID-19 se registrará entre este mes y las primeras semanas de septiembre.