¿Será posible que en Potosí vuelva la cuarentena rígida?

Sobre la posibilidad de volver a la cuarentena rígida, dijo que la decisión es complicada, porque se debe tomar en cuenta los aspectos económicos de personas que requieren trabajar.

“Es muy difícil que podamos volver a una cuarentena rígida, pero de ser necesario, de aumentar los casos y de no tener una solución posible, yo creo que no nos va a quedar otra. Ya es alarmante la cantidad de casos, los hospitales ya no tienen cobertura. El cementerio va a colapsar, vamos a comenzar a ver muertos en las calles”, dijo.

Agregó que las personas deben ser conscientes de que hay gente que sufre por la enfermedad y que a la vez debe trabajar.

Se reunieron con los técnicos de la alcaldía, se ha identificado en qué lugares hay fallas y se espera subsanar la documentación para hacer seguimiento a los compromisos que se asumen en las mesas de trabajo, conformadas en varios temas, sobre el coronavirus.

Estas reuniones son semanales para hacer seguimiento y evaluación de los compromisos.

Se espera que esta situación se analice sobre la base de los datos epidemiológicos y del riesgo de coronavirus.

Hasta este viernes se espera tener más claro el panorama.

Cuando se determine los puntos en los que hay una mayor incidencia de casos de coronavirus, se espera conocer las acciones que podrían ser implementadas. Esas decisiones serán tomadas por las autoridades.