En Antofagasta Donación de vehículos permite realizar testeos de covid-19

El personal clínico que operará al interior de los nuevos vehículos podrá realizar hasta 15 muestras por hora sin entrar en contacto directo con el paciente, lo que disminuye el riesgo de contagio. Esto permite además un menor recambio de implementos de protección y una menor frecuencia de sanitización del interior del móvil.

La operación de los vehículos, equipo de profesionales e insumos, son parte de la alianza de BHP con la Universidad Católica, que busca contribuir al trabajo óptimo del sistema de salud ante la pandemia.

Los vehículos donados por las operaciones de BHP a Antofagasta están especialmente equipados para funcionar como unidades móviles de toma de muestras covid-19 durante la pandemia. Sin embargo, a futuro podrán ser utilizados en otras campañas sanitarias como vacunaciones, controles de salud preventivos o masivos, etc.

Además, los vehículos son eléctricos, por lo que contribuyen en el cuidado del medio ambiente.

Respecto a la donación, Rossana Díaz, seremi de Salud de Antofagasta, comentó que “la única forma que podemos salir adelante es que los privados y públicos trabajemos juntos y no solamente en aporte, sino en la forma de implementar este trabajo. Nosotros en el Ministerio de Salud estamos trabajando en nuestra estrategia TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento y Minera Escondida y Spence están haciendo exactamente lo mismo, han adaptados sus protocolos a nuestra forma de trabajo y eso nos permite ser exitosos. Por lo tanto, este aporte va a permitir llegar a todos aquellos lugares que antes no podíamos llegar y también detectar a las personas asintomáticas”.

Asimismo, Edgar Blanco, intendente de la región de Antofagasta destacó que “si todos los que estamos viviendo en la región no trabajamos en conjunto por un objetivo en específico que es cuidar la salud de las personas, no vamos a poder vencer esta batalla que tenemos contra el coronavirus. Estamos en un Plan Paso a Paso y estamos en el primer paso, todavía con el 93% de la región en cuarentena, pero no queremos retroceder por eso hemos aumentando en cinco la cantidad de exámenes realizados, el doble de camas críticas disponibles, ventiladores, profesionales y traslados, pero siempre trabajando en conjunto porque entendemos que nuestra región es clave para levantar nuestro país en unos meses más”.

“Agradecemos este nuevo aporte que hemos recibido de BHP con Escondida y Spence, porque en conjunto con esta y otras iniciativas vamos a poder seguir cuidando a nuestra gente, los empleos y economía de nuestra región y darle una mejor calidad de vida a todas las personas de la región de Antofagasta”, añadió.

Por su parte, Mauro Neves, presidente de Escondida | BHP, comentó el objetivo de esta iniciativa. “A través de nuestro Plan “Vamos Juntos”, hemos trabajado en directa coordinación con las autoridades para estar atentos a las necesidades de la Región de Antofagasta y así enfrentar esta crisis sanitaria juntos. La donación de estas dos vans permitirá que equipos médicos se movilicen para realizar operativos de toma de muestras domiciliarias de exámenes PCR en distintos puntos de la ciudad, atendiendo así el actual foco de robustecer el sistema y red de salud de la región, que es cuando más se necesita”.

Mia Gous, presidente interina de Pampa Norte | BHP, expresó que “la coordinación con Universidad Católica ha sido clave para materializar y orientar el correcto avance del Plan ‘Vamos Juntos’. Sabemos que el desafío de pesquisar y trazar, actualmente, es parte de los ejes más importantes para controlar los índices de contagio por COVID-19. Por este motivo, esta nueva contribución permitirá fortalecer el despliegue de testeo PCR en los domicilios, ayudando al mismo tiempo a mantener el distanciamiento físico y las cuarentenas preventivas de los vecinos en sus propios hogares”.

Felipe Heusser, decano de la Facultad de Medicina UC, dijo que el proyecto “’Esperanza Covid-19’ es un ejemplo de articulación de la universidad en conjunto con el sector privado que permite contribuir frente a la compleja situación que estamos viviendo. De acuerdo a la experiencia recogida en otras comunas, esta iniciativa permitirá aumentar de manera muy significativa la capacidad de diagnosticar la epidemia de COVID-19 en la población vulnerable de la Región de Antofagasta”.

Diseño de vehículos

El interior del vehículo es espacioso y cuenta con todo lo necesario para el procesamiento de las muestras tomadas y su almacenamiento. Tiene un espacio administrativo, con escritorio y computador para el registro e ingreso de los datos de los pacientes. Cuenta con espacios de almacenamiento para EPP (elementos de protección personal), kits para toma de muestras y material de sanitización y aseo. Climatización y superficies completamente lavables. Zona de área limpia, donde se almacenan los insumos y kits para la toma de muestras. Zona sucia, separada de la zona anterior, donde se etiquetan y almacenan las muestras tomadas.