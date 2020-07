Aduanas descubrió cinco camiones en Colchane cargados con contrabando avaluado en más de 4 millones de dólares

La situación se dio cuando cinco camiones, cargados de productos que no pudieron acreditar su procedencia, fueron revisados por personal de Aduanas.El director regional de la Aduana de Iquique, Cristian Molina, dijo que «al revisar la carga se estableció una gran cantidad de mercancías que carecían de documentación que acreditara su origen, así como también productos cuya importación está prohibida en el vecino país» de Bolivia.Los vehículos fueron escoltados hasta el patio de aforo de Alto Hospicio, donde se determinó que entre los productos que llevaban había televisores, instrumentos musicales, ropa, zapatos y artículos de cocina y de cama.

Una unidad de cuidados postoperatorios, para cirugías ambulatorias no relacionadas con el Covid-19, fue entregada al Hospital Regional de Iquique, en Tarapacá.La infraestructura es de 112 metros cuadrados y cuenta con 16 camas con estándares clínicos y estarán distribuidas en siete contenedores.La iniciativa la concretaron en conjunto el Servicio de Salud de Iquique, el Ejército y la Minera Collahuasi.El director del Hospital Regional, Jorge Romero, explicó que "el aporte de Collahuasi al Puesto de Asistencia Médica Especializada (PAME) ha sido tremendamente importante en esta pandemia. Gracias a la instalación de estas dependencias, las atenciones de urgencia no han cesado e, incluso, se han realizado con mucho menos tiempo de espera que antes de la contingencia. Y ahora, gracias a la habilitación de esta estructura para albergar el servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria, esperamos retomar las operaciones que hemos dejado de realizar por la falta de espacio para pacientes no Covid".