Tarapacá suma otro fallecido por Covid-19 y ya tiene 141 muertes por coronavirus

En el mismo documento, se informó de un nuevo fallecido por el virus respiratorio, dando un total de 141 personas que han perdido la vida a consecuencia del SARS-CoV-2 en la región. Según el informe, de los nuevos casos, 55 pacientes presentaron síntomas, 10 personas manifestaron no sentir síntomas de este virus, y 5 casos nuevos que no habían sido notificados se agregaron a la cifra.En el reporte también indican que 624 personas se mantienen activas con el virus y 6.867 se han recuperado del virus en la región.

En la región de Antofagasta se mantiene vigente la cuarentena en cuatro comunas, Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, la cual aplica solamente para radios urbanos y sin incorporar a la actividad minera e industrial en zonas aledañas ni tampoco aeropuertos, registrándose a diario altos flujos de personas entrando y saliendo de los campamentos mineros, como también ingresando y saliendo de la región mediante las terminales aéreas. Una situación por la cual autoridades locales, expertos, profesionales de la salud y la comunidad han exigido en reiteradas ocasiones que la cuarentena no tenga letra chica y aplique para estas empresas, sin embargo las autoridades regionales del Gobierno no comparten este análisis señalando que no consideran que la minería sea un foco de contagio. Incluso el Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, ha señalado que no cree que sea responsable decir que la actividad minera es un foco de contagio.