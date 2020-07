Se contabilizan 409 muertes en la región Antofagasta es la ciudad con más casos activos de Covid-19 en Chile

El Ministerio de Salud publicó este domingo el 34º informe epidemiológico sobre el coronavirus, revelando que Antofagasta es la comuna con más casos activos en el país y que además se contabilizan 409 fallecidos, según los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Esto muestra una fuerte diferencia con los datos entregados por el Gobierno Regional, que hasta el sábado confirmaban 279 fallecidos por Covid-19 en la región.

De acuerdo al reporte, existe un total de 366.595 casos acumulados de Covid-19 en el país, mientras que se informan 12.435 muertes por coronavirus entre confirmados y sospechosos.

En relación a los casos activos de coronavirus, Antofagasta es la comuna con mayor cantidad de contagios activos: 966, superando a Puente Alto con 865, Arica (818), Maipú (689), Rancagua (673) y Calama (585).

La región posee además la segunda mayor tasa de letalidad en Chile, con 54,1 defunciones por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 40,1 defunciones por cada 100 mil habitantes.

En la región de Antofagasta se mantiene vigente la cuarentena en cuatro comunas, Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, la cual aplica solamente para radios urbanos y sin incorporar a la actividad minera e industrial en zonas aledañas ni tampoco aeropuertos, registrándose a diario altos flujos de personas entrando y saliendo de los campamentos mineros, como también ingresando y saliendo de la región mediante las terminales aéreas.

Una situación por la cual autoridades locales, expertos, profesionales de la salud y la comunidad han exigido en reiteradas ocasiones que la cuarentena no tenga letra chica y aplique para estas empresas, sin embargo las autoridades regionales del Gobierno no comparten este análisis señalando que no consideran que la minería sea un foco de contagio. Incluso el Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, ha señalado que no cree que sea responsable decir que la actividad minera es un foco de contagio.