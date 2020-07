Restricción en La Tirana: Dos minibuses fueron devueltos tras no pasar por aduana sanitaria

La medida fue dictaminada por la seremi de Transportes de Tarapacá mediante la resolución 577 que establece que no podrán circular vehículos motorizados en el área interna del anillo conformado por Avenida Circunvalación del pueblo de la Tirana, así como también en la Ruta de las Carmelitas. «Se restringirá el paso a todos los vehículos particulares, una medida que se suma a la fuerte fiscalización con las Fuerzas Armadas, Carabineros y personal de gobierno para evitar que las personas que no residan en la Tirana se trasladen al poblado, quienes no cumplan tendrán 24 horas para regresar a su lugar de residencia permanente», indicó el seremi de la cartera, Carlos Navarrete. En cuanto al transporte público general que deba atravesar el poblado de la Tirana, tendrán que pasar por el perímetro del anillo, no pudiendo en ningún caso detenerse en el pueblo. Y es que el agudo control en el cordón sanitario ubicado en la localidad ya ha cobrado sus primeros infractores. Se trata de dos minibuses que fueron devueltos hacia sus lugares de origen tras no pasar por las debidas aduanas sanitarias. «Se le indicó a todo el transporte de pasajeros principalmente rurales, la salir desde el Terminal Rodoviario de Iquique o el centro de transferencia de Alto Hospicio, pasar por la aduana sanitaria dispuesta en ambos lugares, así realizamos un filtro más en caso de que alguien no esté acatando las medidas. Este martes en la fiscalización que realizaron nuestros inspectores, regresamos a dos minibuses que no habían pasado por la aduana sanitaria», manifestó Navarrete.