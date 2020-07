Estudio La vacuna contra el COVID podría no funcionar

Si mañana es desarrollada una vacuna para el coronavirus, ¿usted la tomaría?

Mucha gente no lo hará. Según encuestas recientes, entre la mitad y las tres cuartas partes de los estadounidenses tienen la intención de vacunarse si hay una disponible, lamentablemente por debajo de lo que necesitaremos para proteger a nuestras comunidades.

Como pediatra, me reúno con todo tipo de padres que tienen inquietudes acerca de las vacunas en general; muchos me han dicho que no confiarán en una vacuna contra el coronavirus, y que ellos y sus hijos no la tomarán, al menos a corto plazo. Cuestionan la seguridad de una vacuna desarrollada en una línea de tiempo acelerada, y a la sombra de la presión política, una preocupación que también ha sido planteada por expertos a favor de la ciencia y la vacuna. Algunas familias incluso aceptan la teoría conspirativa de que se implantarán microchips junto a la vacuna.

Como demuestran los repetidos brotes de sarampión, no hemos hecho un gran trabajo al abordar las preocupaciones de las personas sobre las vacunas. Y si no aprendemos de nuestra respuesta fallida a ellos, un programa de vacuna contra el coronavirus estará condenado.

El movimiento antivacunas estuvo alguna vez vinculado principalmente a padres blancos ricos. Hoy en día, estos puntos de vista son expresados tanto por padres liberales, que se alinean con identidades de salud y paternidad “naturales”, como por padres conservadores, que enfatizan su desconfianza en el gobierno y la importancia de la libertad individual.

La raza también es importante: para algunas familias de color, la sórdida historia de experimentación poco ética en comunidades vulnerables los hace reacios a vacunarse.

Hasta ahora, la respuesta de salud pública se ha centrado principalmente en persuadir a las personas para que acepten vacunas a través de la educación y la comunicación efectiva. Pero este enfoque ha demostrado ser en gran medida infructuoso. Necesitamos nuevas estrategias.

Primero, debemos construir una coalición de líderes comunitarios, figuras públicas y otras personas influyentes para ayudar a combatir la desinformación y centrarnos en la importancia ética de la inmunización. Muchas personas confían en sus médicos para recibir asesoramiento médico, pero otras recurren a líderes religiosos, personalidades de los medios y proveedores de salud alternativos, como quiroprácticos y naturópatas.

Aunque la mayoría de las instituciones religiosas no desalientan o prohíben la inmunización, algunas creencias religiosas a menudo alimentan la oposición a las vacunas. Los pastores, los rabinos y los imanes podrían desempeñar un papel importante para aclarar la posición de una religión sobre la inmunización, no solo contra el coronavirus, sino también contra la gripe y otras enfermedades que las vacunas previenen.

También necesitamos involucrar a líderes comunitarios y figuras públicas que puedan ayudar a mediar en las discusiones nacionales y comunitarias sobre los valores, principios morales y preocupaciones de identidad sobre la vacunación y asegurar que los grupos más vulnerables tengan prioridad y protección cuando se trata de la distribución de la vacuna contra el coronavirus.