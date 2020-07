Chile destaca “una mejoría que ya cumple 23 días”:

El ministro de Salud, Enrique Paris, en conjunto con el subsecretario de Redes Asistencias, Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dieron a conocer el balance diario con respecto al avance del coronavirus en Chile.

Previo a la entrega de las cifras, el ministro Paris destacó que actualmente en el país se puede ver “una mejoría que ya cumple 23 días”.

“Continuamos con cifras esperanzadoras. En la Región Metropolitana observamos una disminución promedio semanal en la posibilidad de los exámenes de PCR que ha bajado a un 24%”, indicó, destacando también que el número de casos diarios ha mostrado un descenso.

“Ambas cifras son buenas noticias, sin embargo no significa que podemos bajar los brazos, no significa que podemos abandonar la lucha, no significa que no sigamos medidas sanitarias”, agregó.

“Es decir, estamos mostrando cifras esperanzadoras, una leve mejoría”, sin embargo, sostuvo el titular de la cartera de Salud, esto nos dice que hay seguir trabajando “para seguir avanzando”.

El ministro agregó que estaban trabajando también junto al comité de expertos en pandemia para comenzar a preparar “muy gradualmente, poco a poco”, una futura estrategia de desconfinamiento.

Al respecto del informe diario, el subsecretario Zúñiga indicó que en las últimas 24 horas se registraron 2.462 casos nuevos, de los cuales 1.946 son casos con síntomas, 266 corresponden a casos asintomáticos y 250 a casos no notificados.

Los casos activos por otra parte, es decir, aquellas personas que actualmente puede contagiar, ascienden a 26.340 casos.

Con esto, el total de los casos de coronavirus en el país asciende a 301.019.

Con respecto a los decesos, el subsecretario Zúñiga informó que se registraron 50 fallecidos en base a los inscritos en el Registro Civil. Con esto, el total de decesos es de 6.434.

En cuanto a las hospitalizaciones, el subsecretario Zúñiga indicó que hay 2.060 pacientes en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.699 se encuentran en ventilación mecánica y 381 se encuentran en estado crítico.

Sobre los exámenes, se realizaron 12.065 test PCR en las últimas 24 horas, llegando así a un total de 1.210.326 testeos. Con respecto a los ventiladores disponibles, indicó, hay 343 a lo largo de todo el país. En cuanto a la red de residencias sanitarias, indicó, hay 9.882 cupos en 147 Residencias.