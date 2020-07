Matías Sánchez rescindió su contrato, pero buscan que continúe en el “Lobo”

En las últimas semanas, Gimnasia y Esgrima de Jujuy empezó a trabajar en la manera de reducir los gastos de la institución dado a que los ingresos de dinero se han visto gravemente afectados en estos últimos meses. Entre las medidas que han tomado, no se renovaron los contratos de 13 futbolistas, Carlos De Giorgi, Carlos Morel, Mauro Leguiza, Nicolás Yécora, Sebastián Sánchez, Dino Castagno, Franco Lazzaroni, Leonardo Ferreyra, Ignacio Sanabria, Matías Carabajal, Ezequiel Gallegos, Federico Quintana y Gonzalo Castillejos. Quien mantenía contrato hasta diciembre era el volante Matías Sánchez que dejó la provincia y también rescindió el vínculo con el “Lobo”, pero antes de irse la dirigencia “Albiceleste”, le hizo la propuesta clara para que continúe en la institución.

El ex Racing, es uno de los jugadores con los cuales el DT Arnaldo Sialle desea contar por eso los encargados del fútbol, Daniel “Gato” Ramasco y Carlos Morales Santos (Director Deportivo) se encuentran trabajando para poder cerrar un nuevo vínculo con Matías Sánchez. Aunque parece complicado para que siga siendo parte del nuevo proyecto de Cacho, pero no hay peor gestión que aquella que no se hace.

Si Sánchez no llega a un acuerdo, inmediatamente se sumará a la lista de jugadores que ya no pertenecer al “Lobo”, lo mismo sucederá con Gonzalo Gómez, Diego López, Diago Giménez, Álvaro Cazula, Joaquín Barro, Rodrigo Morales, Iván Bella, Mauro Buono, Matías Córdoba, Enzo Paredes, Enzo Serrano, Julián Ramírez, Ulises Virreyra y Martín Prost, a quienes ya se le hizo la nueva propuesta y esperar que contesten en los próximos días.

El experimentado mediocampista con pasado en Racing Club, Temperley, San Martín de San Juan y otros clubes, expresó estar contento por cómo fue recibido en la provincia y en el club, donde lamentablemente no pudo demostrar todo el potencial que tiene para entregar.

Además, se supo que Matías Sánchez habló con los dirigentes “Albiceleste” y también con el entrenador Arnaldo “Cacho” Sialle, y ambos le comentaron que el objetivo es armar un plantel para meterse al reducido y apuntar a los más alto. Asimismo, le hicieron saber al ex seleccionado argentino en juveniles que está incluido en el proyecto e indudablemente Sánchez se puso muy contento. Por estas horas esperan que su respuesta sea positiva ya que, en caso de no aceptar, la comisión directiva tendrá que empezar a buscar un hombre de las mismas características para que se sume al plantel. “En estos días tenemos que definirlo, pero es bueno que a uno lo quieran”, reveló el volante central, que el Lobo buscará retenerlo de cara al nuevo campeonato de la Primera Nacional.

Los directivos del “Lobo” son optimistas, pero hasta que no se resuelva ese tema no estarán tranquilos. Aunque están al tanto que Matías Sánchez ya se encuentra en Buenos Aires y entrenando de la mejor manera y siendo los pasos que le entregó el preparador físico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Claudio Bóveda. Por otro lado, se supo que varios representantes se encuentran ofreciendo jugadores, tal como sucede en todos los mercados de pases.