Flexibilización Entre las actividades permitidas, no se encuentra la apertura de Gimnasios

En el informe del C.O.E Nº 117, se anunciaron que las actividades físicas con fines recreativos y familiar habilitadas a partir de ayer en las distintas localidades que están incluidas dentro de la denominada (Puesto Viejo, La Quiaca, Maimará, San Salvador de Jujuy, San Antonio, El Carmen, San Pedro, Palpalá y Rodeito).

Indudablemente hubo una pequeña confusión con el tema de los gimnasios, razón por la cual también desde la Cámara de Gimnasios y Afines es expresaron de inmediato ayer a través de un comunicado donde les pedían a los propietarios de gimnasios que no abran.

Por otro lado, también se dejó en claro es que los clubes no pueden abrir sus puertas, pero sí pueden realizar entrenamientos en los circuitos habilitados respetando siempre y cuando respetando los protocolos establecidos. Es decir, terminación par e impar, barbijo y distanciamiento, sin manipulación de elementos.

En esta Fase 1, está permitido de lunes a sábados, según esquema de circulación de DNI (par e impar), salir a correr, caminar, el ciclismo recreativo y los deportes individuales como el golf, paddle y tenis.

Podrán participar de las caminatas, los menores de edad acompañados por el padre o tutor mientras que para el ciclismo y las actividades individuales están autorizadas desde los 12 años hasta los 65 años. En todos los casos, las personas deberán seguir el protocolo de bioseguridad y circulación.

Además, se expresó que habrá que ver qué decisión toma cada municipio ya que son autónomos, algunos pueden habilitar los gimnasios, y hay otros que directamente no habilitaron ninguna actividad física. Se entiende que la situación económica que está pasando el rubro, pero en estos momentos es necesario seguir coordinando con las autoridades para una correcta autorización.

Es sabido que muchos gimnasios no están en regla, que no tienen los protocolos habilitados, que no tienen los cuidados necesarios. Por estas cuestiones se complica también la apertura de los mismos. Es decir que cada uno debe hacer que ese lugar respete los protocolos, que haya sanitización, seguridad, el cuidado y la limpieza exigida, distanciamiento social, uso del barbijo. Todo esto es básico para que haya un correcto cuidado con aquellos que asistan a los gimnasios.