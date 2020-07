Cuarentena estricta Priorizando la salud de los vecinos, Palpalá continúa en Fase 1

En un principio, el doctor Mauricio Cucchiaro señaló que “oficialmente hoy tenemos un caso más con resultado positivo de una persona de sexo femenino que reside en la localidad de Rio Blanco. Esta señora concurrió en la madrugada del sábado a la guardia del hospital Wenceslao Gallardo, con poca sintomatología, un cuadro de tos y fiebre de 37,5, en buen estado de salud y por información de la médica que la asiste, se le realiza el test PCR en el marco del programa Centinela, dando como resultado positivo, inmediatamente se procedió a realizar el árbol de contactos y aislarlos, la familia es asintomática, y se encuentran aislados en el domicilio”.

El jefe de la Unidad Regional 8, comisario Pablo López, manifestó que “vamos a implementar recorridos y controles en zona comercial y diferentes barrios, seguimos llamando a la solidaridad de la población para colaborar con el trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con el municipio.

El Intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, sostuvo que “más allá de que Palpalá esté en zona amarilla, esta semana no vamos a flexibilizar las medidas, vamos a implementar más controles, porque la gente no está tomando conciencia de esta situación. Estábamos al tanto de este cuarto caso, no así de los últimos 2 que anunció en COE Provincial, a quien pedimos nos mantengan informados directamente a los intendentes. Tenemos 25 personas aisladas a la espera del test PCR. Es por ello que hemos decidido seguir en fase 1, por lo menos esta semana, es necesario cuidar a todos, esperamos que las diferentes ramas del comercio lo sepan entender”.

Más adelante, Rivarola, aclaró que “seguimos manteniendo las salidas según la terminación del DNI, para compras de primera necesidad, en el horario comercial de 8 a 20”. Pedimos a la comunidad responsabilidad, en base a eso vamos a ir flexibilizando distintas actividades”.

En referencia al Centro de Abastecimiento Mayorista, el intendente, manifestó que seguirá funcionando para evitar la suba de precios y evitar circular hacia otras localidades, donde existen más casos de covid-19.

Además, agregó que desde el municipio se brindará asesoramiento para las líneas de créditos anunciadas por el Ministerio de Producción.

Protección para empleados

La Municipalidad realizó la entrega elementos de seguridad como son las mascarillas, la decisión es tomada desde intendencia velando en la protección de los trabajadores municipales.

Los controles en los accesos de la ciudad en el marco del programa municipal “CUIDARNOS”, implica la presencia de agentes municipales a los que se los equipo con elementos de bioseguridad para proteger su integridad.

Una de las premisas de la gestión del Intendente Rubén Eduardo Rivarola, es la de cuidar a los empleados municipales que están cumpliendo tareas en la calle para salvaguardar a todos los palpaleños.

Este es el caso de los inspectores de tránsito que están situados en los accesos a la ciudad de Palpalá en los distintos operativos del programa municipal “CUIDARNOS”. En los últimos días se realizó la entrega de indumentaria. Con un trabajo en conjunto con los gremios SEOM Palpalá y ATE se efectuó la entrega de barbijos y máscaras protectoras al personal de tránsito.