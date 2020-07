Concejo Municipal de Iquique aprueba adquisición de 6.000 nuevas cajas de mercadería para apoyo social

. “Valoro que exista un consenso al interior del concejo respecto de que no podemos dejar de ayudar a nuestra gente cuando más lo necesita. Por eso, hemos decidido invertir más de 351 millones de pesos de los recursos especiales enviados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional para este apoyo social”, expresó el jefe comunal. A la fecha, la Municipalidad de Iquique, tanto con recursos propios como de la Subdere, ha entregado 7.369 cajas de alimentos y 2.290 tickets de gas licuado. “Además, hemos generado otras líneas de apoyo para necesidades como servicios funerarios, lo que nos ha permitido acudir a las distintas necesidades que tiene la comunidad iquiqueña en momentos tan difíciles como los que vivimos”, explicó Soria Macchiavello. Este mecanismo de ayuda social directa que impulsa el municipio iquiqueño, se suma a la iniciativa planteada por el alcalde Soria Macchiavello de instar al Gobierno a generar las facilidades que permitan aliviar la situación que viven los empresarios del rubro gastronómico quienes han debido cerrar sus locales y, por la ley que actualmente rige, están obligados a pagar sus patentes de alcoholes hasta el 31 de Julio, a riesgo de perderlas si no cumplen con el trámite. “Esperamos que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, escuche nuestro llamado y así no se pongan en riesgo los empleos que genera este rubro de la industria turística”, aseveró el jefe comunal.