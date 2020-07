El mismo día que confirmó la flexibilización de su cuarentena Santa Cruz reporta 670 casos y 24 fallecidos por Covid-19

En el día en que se anunció una flexibilidad en las medidas de cuarentena frente al Covid-19 en Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó sobre 670 nuevos casos de esta enfermedad elevando la cifra de contagios a 18.881.

El número de nuevos pacientes casi dobla al de recuperados en el sistema de salud que llegó a los 372. Marcelo Ríos, director del Sedes, valoró el esfuerzo que hacen los médicos y salubristas para el beneficio de la población.

La autoridad también se refirió a las nuevas medidas que se adoptarán desde el 6 de julio y reparó en el regreso del transporte público que deberá cumplir restricciones y protocolos de bioseguridad para continuar con su labor como es el caso de no sobrepasar el 60% de su capacidad.

"Vamos a tener gente circulando; le pedimos a todas las empresas que dan servicio puedan asegurar que se cumplan las medidas de bioseguridad y, a quienes vamos a usar los servicios, exijamos que se cumplan los mismos", resaltó.

Ríos considera que se si no se logra reducir la velocidad del contagio se podrán lamentar graves consecuencias a futuro por lo que "no hay otra manera que resistir, no dobleguemos, no nos relajemos".

Paro médico

El Colegio Médico de Santa Cruz anunció un paro de 24 horas a realizarse este viernes en protesta por el incumplimiento en la dotación de mejores condiciones de trabajo a los profesionales y trabajadores en salud en la lucha contra el coronavirus. A la fecha, han fallecido 58 trabajadores en salud.

Sobre este punto, Ríos dijo en conferencia de prensa que no habría inconvenientes para sostener una reunión con la directiva o representantes de los movilizados y propuso que se haga en el COED, pero que "independiente de las medidas de los derechos que se tiene, todos tenemos la obligación moral de seguir realizando nuestras acciones".

"Estamos seguros que nuestros hospitales de tercer nivel tienen lo que deben tener para el trabajo continuo (y) no detenerse en problemas", apuntó.