Lo que más se temía empieza a pasar en Venezuela

"Tengo 40 grados de fiebre, estoy casi a desmayo. No he comido desde ayer y, si es así, me voy a joder". El trabajador petrolero Javier Gutiérrez murió pocos días después de grabar un audio que recorrió las redes sociales para constatar que e l virus ya amenaza a Venezuela . Un relato desgarrador de su paso por varios hospitales sin que le atendieran: en uno le dijeron que sí sufría coronavirus, pero en otro le aseguraron que solo era neumonía.