Donald Trump y Joe Biden acordaron realizar el segundo debate presidencial en Miami

En medio de un alza en el número de contagios en el sur de la Florida, la campañas anunciaron que el segundo de los esperados debates presidenciales se llevará a cabo en Miami. El Presidente Donald Trump y el virtual candidato demócrata Joe Biden se verán cara a cara antes de la elección de noviembre en tres ocasiones.

Por el momento, debido a los cambios en la modalidad de campaña a consecuencia de la pandemia, es poco lo que se sabe de cómo será el debate. La confirmación hasta ahora es que los candidatos estarán en el Centro de Artes Adrienne Arsht, en el centro de Miami, el 15 de octubre. El teatro tiene capacidad para 2400 personas en el público y en debates pasados –como los que se realizaron entre los precandidatos demócratas a mediados del 2019-, estuvo ocupado plenamente por el público ansioso de oír a los candidatos. La gran duda ahora es si se podrá repetir la experiencia.

“Nos honra que Miami esté en el centro de la política nacional. Esto demuestra la importancia del estado de Florida, y de nuestra ciudad en particular, a la hora de definir una elección. (…) Si el debate fuera hoy, no podría realizarse con público porque debido al aumento en el número de contagios de COVID19, no hemos podido pasar a la Fase 3 de nuestro plan de reapertura. Eso implica que los teatros aún están cerrados. Pero de aquí a octubre mucha cosas pueden cambiar”, dijo a Infobae el alcalde de Miami, Francis Suarez.

La idea original era que este segundo debate se llevara a cabo en la Universidad de Michigan. Pero a fines de la semana pasada, la Universidad anunció que un debate de esa magnitud hace que gente de todo el país se desplace hasta allí. Por miedo a que eso genere un aumento en el número de contagios de COVID19 entre la población local, la Universidad decidió no ser anfitriona del debate.

Estos encuentros entre los candidatos son organizados por un comité bipartidista que pone las reglas y coordina los eventos. En un comunicado oficial, el comité informó que van a seguir “todas las reglas del CDC (Centro para el control de enfermedades, por sus siglas en ingles), de las autoridades estatales, condales y municipales”. Por el momento no descartan que el debate se lleve a cabo sin público.

Además de las preguntas de los periodistas –aún no han anunciado quienes serán los moderadores o qué cadena lo transmitirá-, habrá preguntas previamente enviadas por residentes de Miami.

Actualmente, el centro de artes Arsht se mantiene cerrado. Como parte del plan de reapertura, la sala ha confeccionado un proyecto en el que hablan de una primera instancia donde se limitaría la capacidad interna a 384 personas (en lugar de las 2400 que puede acoger). Los directivos del teatro informaron a través de un comunicado que están orgullosos de recibir a los candidatos presidenciales, en la modalidad que se permita, y que tendrán protocolos de higiene adaptados a los tiempos que corren.

Los otros dos debates presidenciales se llevarán a cabo en la Universidad de Notre Dame, en Indiana y en la Universidad de Belmont, en Nashville. Habrá también un debate entre los candidatos a la vice-presidencia que se llevará a cabo en la Universidad de Utah, en Salt Lake City. El primero de los debates será el 29 de septiembre.