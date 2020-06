Demasiado pronto para revivir la grieta con el Campo Argentino

Venía de una inverosímil excursión por el atormentado pasado del país cuando Alberto Fernández tropezó con un juez del interior profundo. Fabián Lorenzini, magistrado del fuero Civil y Comercial de Reconquista, echó de Vicentin a los interventores que envió el Presidente. Fue una derrota no solo del Presidente, sino también del viejo profesor de la Facultad de Derecho. Muchos constitucionalistas le habían advertido que su intervención a la empresa agroexportadora era inconstitucional. Solo en la noche del viernes el gobernador Omar Perotti corrió otra vez para salvar al Presidente. Ya lo había intentado una semana antes, pero Alberto lo confundió primero y luego insistió en el intervencionismo. El gobernador santafesino propuso ahora una intervención judicial sin expropiación. Es solo una manera de presentar mejor las cosas, porque la solución Perotti significa también el desplazamiento de los dueños de Vicentin, que fueron repuestos por el juez al frente de la empresa. Es decir, es una forma más elegante de ignorar la protección constitucional a la propiedad privada.

Una masiva protesta social, que incluyó otra vez al imprescindible sector rural y a los barrios porteños donde vive la clase media, zamarreó ayer al Presidente. No es bueno que la rebeldía lo desafíe de esa manera apenas seis meses después de haber accedido al poder. Pero él se las busca. Antes de la protesta, Alberto Fernández anticipó que seguiría con la expropiación si el juez rechazara la propuesta de Perotti. Esto es: acatará a la Justicia solo si esta le da la razón. ¿No es una copia fiel de Cristina? ¿No es lo que ella hubiera hecho y dicho?

¿Qué le pasa a Alberto Fernández que prefiere recostarse en las viejas políticas de Cristina Kirchner en lugar de ser lo que prometió ser? El Presidente de los últimos días es distinto del que una mayoría social votó en octubre pasado. Un presidente más influenciado ahora, en efecto, de lo que estaba antes por la ideología y las prácticas del cristinismo. Está licuando innecesariamente el poder que la gente común le entregó porque él no era una restauración del cristinismo (o aparentaba no serlo). Perdidas ya las buenas maneras y lejos del discurso consensual con el que conquistó la simpatía de gran parte de la sociedad, vale la pena preguntarse qué le debe Alberto Fernández a la expresidenta. ¿Acaso el cargo de presidente que tiene ahora? Sí, desde ya, pero también él le permitió a Cristina el regreso al poder. Ella tiene tantas deudas con Alberto como este con ella. Las encuestas indicaban, antes de las últimas elecciones, que la candidatura de Cristina hubiera significado la permanencia de Mauricio Macri en el poder. Cristina es pícara, pero no generosa. Ayudó a Alberto a ser presidente para ayudarse a sí misma.

Ni siquiera después de mandar a Macri a su casa con esa hábil estrategia tuvo respeto por Alberto Fernández. Hace unos dos meses circuló insistentemente la versión de que Cristina pensaba en Axel Kicillof o en su hijo Máximo para la candidatura presidencial de 2023. El rumor y esos nombres surgían como torrentes del Instituto Patria, el sancta sanctorum del cristinismo. ¿Y Alberto? ¿Acaso no tendrá en 2023 las condiciones constitucionales para aspirar a la reelección? Las tendrá. Si estaban pensando en 2023, que es como pensar en las ocasiones de la eternidad, debieron concluir en que el único candidato que tienen es precisamente Alberto, según las encuestas de ahora. Cristina cuenta con un caudal importante de votos, pero insuficientes para ser presidenta. Su hijo está peor que ella y Kicillof está peor que la madre y el hijo. Las versiones sobre Kicillof y Máximo corrieron cuando mejor le iba a Alberto en las encuestas por obra y gracia de la pandemia y de su propio estilo. A Cristina no le gustó que su delfín tomara vuelo propio. Le puso un límite. ¿Qué le debe entonces el Presidente a su mentora? Nada.