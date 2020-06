Exsecretario de Trump Publican extractos del libro con polémicas revelaciones sobre Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su par chino, Xi Jinping, ayuda para lograr su reelección, quiso retirarle su apoyo Guaidó 30 horas después de reconocerlo como "presidente interino" y preguntó en una reunión si Finlandia era parte de Rusia. Estos son algunos extractos del explosivo libro “La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca”, que publicará en los próximos días John Bolton, su exasesor de Seguridad Nacional.

De acuerdo con los extractos del libro publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton alega que la política exterior de Trump estuvo supeditada a los esfuerzos que el mandatario concentró en su ambición de un segundo período de gobierno, y dice también que los principales asesores menospreciaron al líder republicano por su ignorancia sobre hechos geopolíticos básicos.

En un tuit, Trump calificó a Bolton de "chiflado" y dijo que su libro era estaba lleno de "mentiras e historias falsas".

La Casa Blanca ha intentado bloquear las críticas devastadoras del exfuncionario en varias oportunidades, incluso ante la justicia.

En uno de los extractos, Bolton dice que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Agrega que aludió "a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara" la elección del 3 de noviembre.

En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de "cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo" podría impactar en el resultado de los comicios.

De acuerdo al libro, Trump quiso retirarle su apoyo al diputado opositor venezolano Juan Guaidó 30 horas después de reconocerlo como "presidente interino" tras su autoproclamación.

Elecciones en EEUU

Facebook retira un anuncio de campaña de Trump

El equipo de Trump había subido un anuncio con un triángulo al parecer destinado contra los grupos "antifascistas" que tomaron parte de las manifestaciones contra la violencia racial

La red social Facebook retiró publicidad publicada por la campaña electoral del presidente norteamericano, Donald Trump , donde atacaba a las "hordas de izquierda" y mostraba un triángulo rojo invertido , símbolo utilizado por los nazis para designar a los presos políticos en los campos de concentración.

"Hemos quitado esas publicaciones y anuncios porque infringen nuestro reglamento sobre el odio organizado. No autorizamos los símbolos que representan a organizaciones o ideologías de odio , a menos que sea para condenarlas", declaró Nathaniel Gleicher, director de reglamentos sobre ciberseguridad de Facebook.

El texto de los avisos atacaba a las "peligrosas hordas de grupos de extrema izquierda" y llamaba a los internautas a firmar una petición contra los "antifa" o grupos antifascistas, a los que Trump acusó sin pruebas de causar disturbios durante las recientes manifestaciones contra la violencia policial y racial en Estados Unidos.

Los nazis obligaban a los prisioneros políticos de izquierda a llevar ese triángulo rojo. "Nuestras reglas prohíben recurrir a ese símbolo sin el contexto que lo condene o cuestione", precisó Gleicher.

Tim Murtaugh, un vocero de la campaña Trump, defendió la publicación del aviso en base a que "el triángulo rojo invertido es un símbolo utilizado por los antifa, por lo que fue incluido en un anuncio sobre los antifa" . "Nos gustaría señalar que Facebook todavía tiene un emoji de un triángulo rojo en uso, que se ve exactamente igual, por lo que es curioso que apuntaran solo a este anuncio. La imagen tampoco está incluida en la base de datos de símbolos de odio de la Liga Antidifamación", añadió.

El debate sobre la moderación de los anuncios y declaraciones políticas en las redes sociales agita Estados Unidos desde hace meses, a menos de 140 días de los comicios presidenciales en los que Trump busca la reelección, tras haber retrocedido en las encuestas.